La guerra entre Rusia y Ucrania llegó a la marca de los 1.000 días en medio de una escalada de tensiones que genera incertidumbre sobre el camino que tomarán los enfrentamientos en curso. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó por primera vez que Kiev utilice misiles de largo alcance de Washington en sus hostilidades contra Moscú, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Una medida que, además de representar un cambio significativo en la política de EE.UU. respecto al conflicto, desató una fuerte reacción en Rusia. El presidente Vladimir Putin aprobó este martes una doctrina nuclear actualizada que le permite al Kremlin considerar el uso de este tipo de armas si sufre ataques con misiles convencionales apoyados por una potencia nuclear.

En esa línea señaló que cualquier agresión contra Rusia por parte de un estado miembro de la OTAN sería considerada por Moscú como una agresión en nombre de toda la coalición. "Era necesario alinear nuestros principios con la situación actual", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

En concreto, la doctrina actualizada describe las amenazas ante las cuales Rusia podría considerar responder con un ataque nuclear. En esa línea, detalla que se consideraría que una agresión con misiles convencionales, drones u otras aeronaves cumple con estos criterios.

La autorización de EE.UU. a Ucrania

La decisión de Biden le da luz verde a Ucrania para utilizar los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS, por sus siglas en inglés). Justamente, un armamento que Washington había retenido hasta este momento debido a los temores de desatar una escalada con Rusia.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que el objetivo era enviar un mensaje a Corea del Norte, ante los reportes de que supuestamente Moscú ha reclutado a más de 15.000 tropas norcoreanas para reforzar sus tropas en Ucrania.

En consecuencia, se espera que Ucrania empiece a utilizar los misiles autorizados contra militares rusos y norcoreanos, especialmente en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas de Kiev han tomado el control de más de 1.000 kilómetros cuadrados.

Dudas sobre el curso de la guerra

Sin embargo, según los expertos, este suministro limitado de misiles probablemente no cambiará el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"No sabemos cuántos cohetes se pondrán a disposición para Ucrania. Anteriormente se había dicho que el número era limitado, y esa fue una de las razones por las que no se entregaron antes a Ucrania, porque simplemente no hay suficientes", explicó Peter Zalmayev, director de la Iniciativa de Democracia de Eurasia, a TRT. "Por lo tanto, la efectividad de esto genera muchas dudas".

Justo dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, Putin ya había ordenado cambiar la doctrina nuclear para determinar que cualquier ataque convencional contra Rusia con la ayuda de una potencia nuclear podría ser considerado un ataque conjunto contra el Kremlin.

"Esto significará que los países de la OTAN, EE.UU. y los estados europeos están luchando con Rusia", aseguró Putin en septiembre.

Según el presidente ruso, para que Ucrania pueda utilizar este armamento de largo alcance necesita del entrenamiento, la inteligencia y las redes de satélites de la OTAN.