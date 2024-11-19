Lubella Gauna nunca imaginó que una serie turca podría marcar un antes y un después en su vida.

Esta violinista y enfermera de origen mexicano, residente en Los Ángeles, comenzó a ver “Resurrección: Ertugrul” algunos años atrás. Se había enterado sobre el furor de la serie en redes sociales, y algunos amigos le insistieron para verla.

La cautivaron las narrativas épicas y la música tradicional turca que impregnan esta epopeya histórica, que narra la vida de Ertugrul Ghazi, padre de Osman I, el fundador del Imperio Otomano.

Inspirada, interpretó con su violín una versión del tema principal de la serie y lo publicó en internet. El vídeo se volvió viral, y acabó por llevarla al propio set de Ertugrul en Türkiye, donde pudo tocar esa música que la había conquistado.

“Todos en México aman las series turcas”, comenta. Comparte su devoción con su madre que, aún más fanática, ha visto Ertugrul incontables veces.

La conexión de Lubella con Ertugrul trascendió la música. Aunque la narrativa histórica la cautivó, fue el enfoque sobre la familia y la fe lo que realmente captó su atención. “Me abrió los ojos a la historia turca”, dice a TRT World.

La serie también despertó la curiosidad de Lubella por el islam. Lo que empezó como una fascinación pronto se convirtió en una exploración personal: primero decidió leer el Corán y, luego, convertirse al islam. Criada en una familia católica, Lubella comenta que el proceso fue "natural" y que la serie simplemente amplificó una conexión espiritual que ya existía en ella.

Nimet Ersin, de la facultad de Radio, Televisión y Cine de la Universidad Yeni Yuzyil de Estambul, señala lo que las investigaciones confirman: los espectadores con actitudes negativas preconcebidas hacia Türkiye suelen desarrollar una opinión más favorable después de ver estas series. "La gente incluso ve series turcas sin subtítulos", comenta.

Más allá de las anécdotas

La influencia de estas series es más que anecdótica. Las exportaciones de televisión de Türkiye alcanzaron los 600 millones de dólares en 2022.

Las telenovelas turcas han conquistado el mundo. Esta industria se ha convertido en la segunda más grande del mundo, con una demanda internacional que creció un 184% entre 2020 y 2023. En comparación, los dramas coreanos solo vieron un aumento del 73%.

Türkiye es ahora el tercer mayor exportador de series de televisión en el mundo, después de Estados Unidos y el Reino Unido. La televisión turca se mantiene firme como potencia global, con una audiencia de casi 750 millones de personas.

En el panorama cada vez más globalizado de la televisión, los dramas turcos, conocidos localmente como “dizi”, se han consolidado como un fenómeno tanto local como universal. Lo que comenzó como entretenimiento regional ahora trasciende fronteras, llegando a 170 países y una audiencia de millones.

Escenarios reales

Desde épicas históricas como Ertugrul hasta romances contemporáneos como Kara Sevda (Amor eterno), las series turcas conectan profundamente con el público internacional.En parte, este atractivo se debe a la belleza de los escenarios donde transcurren.

“El encanto de las series turcas radica en sus impresionantes localizaciones de grabación, desde el icónico Bósforo hasta los paisajes surrealistas de Capadocia y las majestuosas mansiones históricas”, dice Ahmet Ziyalar, de Inter Medya y distribuidor de Kara Sevda, ganadora de un Emmy.

Las series turcas suelen filmarse en escenarios reales en lugar de estudios, lo que “aumenta su autenticidad y atractivo visual”.

Ersin, de la Universidad Yeni Yuzyil de Estambul, asegura que la autenticidad de las series turcas es lo que las hace destacar. "El uso de música original añade peso emocional y profundidad cultural", le cuenta a TRT World.

La televisión turca, emblema de un fenómeno creciente y transcultural, ofrece una recreación meticulosa del pasado. Los trajes de época y la música tradicional aportan una autenticidad que cautiva incluso a los espectadores más experimentados, despertando en ellos el deseo de visitar Türkiye.

Un ejemplo de esto es Mahsuma Tastanova.

Tastanova creció en Uzbekistán soñando con Estambul, una ciudad que llegó a conocer a través de las telenovelas turcas.

De niña quedó fascinada por Calikusu (La Tórtola, o El Ruiseñor), una serie de 1986. Esto la llevó, décadas después, a establecerse en la ciudad que conecta Asia y Europa. Ahora pinta murales en el histórico barrio de Kadirga. La televisión turca no sólo moldeó sus sueños, sino que se convirtió en un puente para verdaderas transformaciones en su vida.

"Me siento muy afortunada de haberme mudado aquí y haber visto los colores vivos y los lugares históricos", dice, reflexionando sobre cómo la ciudad sigue "atrayendo a la gente".

A pesar del atractivo de las nuevas series turcas, Mahsuma sigue fiel a los dramas más antiguos como Calikusu. Esta narra la historia de Feride, una maestra de Estambul que vive un tumultuoso romance con su amor de la adolescencia, Kamuran, que la lleva por toda Anatolia.

Los amigos de Mahsuma en Uzbekistán también comparten su pasión por la televisión turca, aunque sus gustos se inclinan más hacia producciones modernas como Kara Sevda. Este éxito se estrenó en 2015 y sigue la historia de amor imposible entre Kemal, de una familia modesta, y Nihan, nacida en un mundo de lujos donde siente que no encaja del todo.