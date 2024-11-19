La desgarradora historia del médico palestino Adnan Al-Bursh, quien fue detenido por Israel y murió en una de sus prisiones bajo circunstancias sin determinar, desató una ola de indignación global. Un informe confirmó que fue sometido a abuso sexual y reveló los escalofriantes detalles de los últimos momentos de su vida.

Adnan Al-Bursh, cirujano ortopédico, siguió atendiendo a los heridos incluso mientras las bombas israelíes caían a su alrededor. Hasta que el 19 de diciembre de 2023 fue detenido por las fuerzas de ocupación israelíes, que lo llevaron al temido centro de detención Sde Teiman, un lugar conocido por los abusos a prisioneros palestinos.

Cuatro meses después, Al-Bursh fue transferido a la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Su estado de salud era muy grave: no podía caminar y había sido brutalmente golpeado. Finalmente, falleció, según reveló una investigación del canal de noticias Sky News.

Testimonios recopilados por la organización israelí de derechos humanos HaMoked indican que, al llegar a Ofer, Al-Bursh se encontraba en condiciones terribles: desnudo de la cintura para abajo e incapaz de mantenerse de pie.

La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, expresó su indignación ante el silencio de los medios occidentales sobre la situación del cirujano palestino. En un mensaje en la red social X, denunció "el racismo de los medios occidentales" por no divulgar la historia de "un cirujano excepcional, la personificación de la ética palestina".

Albanese también criticó a los políticos occidentales que, según ella, han permanecido en silencio frente a las múltiples denuncias de violaciones, torturas y abusos que los prisioneros palestinos han sufrido en las cárceles israelíes. "Esto es absolutamente repugnante", aseguró.