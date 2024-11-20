ORIENTE MEDIO
Israel sufre bajas en Líbano, Hezbollah plantea una fuerte resistencia
A pesar de una victoria inicial al eliminar los líderes de Hezbollah y plantar su superioridad militar con un ciberataque, Israel se enfrenta a la resistencia feroz en el sur del Líbano.
Funeral de un militar israelí que murió durante las hostilidades entre Israel y Hezbollah, el miércoles 20 de octubre en Jerusalem. | Foto: Reuters / Photo: AFP / AFP
Por Redacción
20 de noviembre de 2024

Tras el ataque de Israel a dos puntas, primero con la detonación de miles de dispositivos electrónicos que presuntamente utilizaban miembros de Hezbollah y luego con el asesinato de varios líderes del movimiento, Tel Aviv pensó que el desmoronamiento del grupo libanés era inevitable. Así lo afirmó Ferhat Tutkal, experto en Oriente Medio de la Universidad de Ankara de Ciencias Sociales, a la agencia de noticias Anadolu.

En esa línea, al iniciar su invasión terrestre en la zona sur del Líbano el 1 de octubre, Israel creyó que su ataque previo había allanado el camino para una victoria rápida contra de Hezbollah, añadió Tutkal. Pero no ha resultado así.

Octubre negro

El 13 de noviembre, el ejército israelí anunció los nombres de seis soldados que murieron durante un enfrentamiento con Hezbollah. Los fallecidos pertenecían al 51.º Batallón de la Brigada Golani. Estas bajas elevan a 40 el total de militares israelíes muertos en el Líbano desde que comenzó la Operación Flechas del Norte, según una lista actualizada diariamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

En contraste, el grupo Hezbollah insiste que las bajas israelíes son más de lo que admiten los funcionarios israelíes. Según una declaración emitida por el centro de operaciones del grupo libanés el 1 de noviembre, más de 95 militares israelíes han muerto y 900 fueron heridos desde el comienzo de la invasión terrestre.

La radio oficial del ejército israelí se refirió al mes de octubre como “octubre negro” por la alta cantidad de muertes israelíes registradas.

Solo 6 km

Israel justifica su ofensiva contra el Líbano, que según la Agencia Anadolu ha dejado 3.544 muertos, en supuestamente capturar y asegurar el control completo sobre su frontera con el Líbano. Plan que incluye obligar a Hezbollah a retirarse hasta la orilla del Río Litani. Sin embargo, Tel Aviv no ha logrado penetrar territorio libanés más allá del pueblo de Chiam, a solo seis kilómetros de la frontera, conforme al reporte publicado por el corresponsal Seth Frantzman del periódico Jerusalem Post.

Hezbollah sigue operando y lanzando misiles al norte y centro de Israel desde sus bases ubicadas en el sur del país. De hecho, al parecer la capacidad bélica del grupo permanece lo suficientemente intacta para poder lanzar un ataque al centro de Israel, tal como sucedió este lunes 18 de noviembre. Prueba de que, pese a las operaciones terrestres israelíes, Hezbollah todavía cuenta con la capacidad militar para atacar a través de la frontera.

Según Ferhat Tutkal, Israel sigue aumentando sus ataques diarios a centros e instalaciones civiles en el Líbano para distraer la atención pública de su fracaso operacional allí.

Hezbollah no se rinde

En esta línea, Hezbollah continúa lanzando cohetes a varios blancos en Israel, a pesar de la operación de Tel Aviv que buscaba prevenir ataques contra en ese país. En dicho ataque alrededor de 40 cohetes del grupo fueron lanzados desde Líbano al norte y centro de Israel, dejando cuatro heridos, reportó el ejército israelí. Hezbollah también utilizó drones para atacar instalaciones militares de alta sensibilidad en Tel Aviv. Este martes, lanzó otros tres cohetes hacia Israel.

Como reportó el periódico israelí Yedioth Ahronoth, varios israelíes fueron heridos por la caída de metralla tras un bombardeo lanzado por Hezbollah en Bnei Brak, situado al este de Tel Aviv. Además, en el centro del país, un cohete del grupo libanés explotó cerca de un centro comercial en Ramat Gan, de acuerdo con el reportaje de la publicación Israel HaYom.

Hezbollah también ha anunciado que este martes sus miembros atacaron a un grupo de soldados israelíes cerca de la frontera con Líbano.

Según un comunicado del grupo libanés, sus miembros utilizaron cohetes para atacar a un grupo de soldados israelíes en el emplazamiento militar de Al-Marj, cerca de la ciudad libanesa de Markaba. El ejército israelí no ha comentado sobre el ataque.

El nivel de destrucción en el Líbano es "atroz"

La ONU ha expresado su profunda preocupación por las hostilidades en curso en el sur del Líbano, y el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz describió la situación como "atroz".

Tras señalar que la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL) está operando en "condiciones muy difíciles y desafiantes", Jean-Pierre Lacroix dijo que "la FPNUL permanece en todas sus posiciones y está llevando a cabo una serie de actividades" para mantener su presencia.

La destrucción se debe a los incesantes bombardeos israelíes que han matado a más de 3.544 personas desde octubre de 2023.

FUENTE:TRT Español y agencias
