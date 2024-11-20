Con las bombas cayendo sin cesar y la ayuda humanitaria bloqueada, la vida de los niños en Gaza se ha convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Más de 16.400 niños han perdido la vida en los brutales ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023, algunos de los cuáles parecen incluso “parte de un videojuego”, según han denunciado legisladores británicos.

En este sentido, el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este miércoles, se ve ensombrecido por la tragedia de los niños de Gaza. “Para millones de niños en todo el mundo, no se trata de una celebración, sino de una cuestión de supervivencia”, dijo el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, James Elder, destacando la situación de los menores en el enclave y en el Líbano.

En este marco, Elder instó a los líderes mundiales a cumplir con sus compromisos bajo el derecho internacional humanitario y los tratados para proteger a los niños y priorizar su bienestar.

El portavoz de UNICEF invitó a la reflexión: "Dediquen 10 minutos a imaginar que quienes están soportando estos horrores fueran su hija de 7 años o su hijo de 15. ¿Cómo reaccionarían? Quizás de esta forma utilicen su posición de influencia para accionar".

“Un videojuego retorcido”

La legisladora británica Patricia Ferguson afirmó, basándose en evidencia que recogió un médico que estuvo en Gaza, que Israel ataca a niños palestinos con drones “como si se tratara de un videojuego retorcido”.

Durante un debate sobre la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados que se realizó en el Parlamento británico este martes, Ferguson citó pruebas aportadas por el cirujano Nizam Mamode, que detallan estos ataques deliberados contra los menores.

“(Las imágenes) muestran heridas simétricas por perforación en el cuerpo de un niño fallecido. Heridas en las regiones de las arterias principales del cuerpo, demasiado precisas para ser obra de un francotirador humano. Fueron obra de drones, dirigidos contra civiles inocentes y, en este caso, contra un niño”, indicó Ferguson.

Luego, añadió: “Pensé que lo había visto y oído todo: la muerte, la enfermedad y la brutalidad que se transmitían por la televisión noche tras noche”. Hasta que vio la evidencia presentada por el médico.

“La fría precisión de usar máquinas para matar niños fue lo más perturbador” de la evidencia presentada por Mamode, añadió la parlamentaria. “Era como si se tratara de un videojuego retorcido, y eso hizo que las cifras (de muertos) cobraran mucho más sentido para mí”, afirmó.