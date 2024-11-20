El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania utilice misiles ATACMS de fabricación estadounidense para atacar objetivos en territorio ruso.

En declaraciones sobre las implicaciones globales de esta medida, Erdogan advirtió que tales acciones podrían intensificar las tensiones internacionales y arrastrar el conflicto entre Ucrania y Rusia hacia una catástrofe más amplia.

"En primer lugar, no consideramos correcta ni aprobamos esta decisión", señaló Erdogan, subrayando la postura firme de Türkiye en favor de la paz.

"Desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, hemos sostenido que más armas, más sangre y más lágrimas no son la solución. El conflicto solo puede resolverse mediante mayores esfuerzos por la paz, la buena voluntad y la diplomacia", añadió.

Este martes, Rusia advirtió que responderá a las acciones de Ucrania, que lanzó por primera vez misiles estadounidenses de largo alcance contra su territorio.

“La mentalidad Biden no conduce a ninguna parte”

Erdogan también calificó la medida de Biden como una provocación.

“Esta medida del señor Biden no sólo intensificará el conflicto, sino que también provocará una respuesta significativa de Rusia. El presidente Putin ya ha aprobado una doctrina que permite una respuesta nuclear si su país se enfrenta a ataques con misiles balísticos”, dijo Erdogan, advirtiendo de las posibles ramificaciones globales de la decisión.

Erdogan criticó lo que describió como una estrategia de "tierra arrasada" por parte de Biden, afirmando: “La mentalidad de ‘después de mí, el diluvio’ no lleva a ningún lado. Tanto Ucrania como Rusia deben resistir las provocaciones, mantener la calma y centrarse en la paz. Cualquier paso en falso en esta atmósfera volátil podría ser como arrojar una chispa a un barril de pólvora”.

Cauteloso y esperanzado

Al ser consultado sobre la próxima administración del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, Erdogan se mostró cauteloso. Destacó que algunos miembros del gabinete de Trump se oponen a las políticas de Türkiye, especialmente en Oriente Medio. Sin embargo afirmó que “no podemos construir nuestras relaciones sobre nociones preconcebidas”.

“Si bien el presidente electo Trump ha prometido poner fin a las guerras, es demasiado temprano para predecir el rumbo de la nueva administración. Nosotros nos comprometeremos de manera constructiva para avanzar en las relaciones entre Türkiye y EE.UU. dentro del marco de nuestros intereses nacionales”, agregó.