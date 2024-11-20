La cumbre del G20 concluyó este martes en Río de Janeiro con compromisos para combatir la pobreza y el hambre, aunque dejó pocas definiciones sobre acciones concretas frente al cambio climático. Los líderes de las principales economías del mundo acordaron en la declaración final formar una alianza para abordar esos desafíos, además de promover un impuesto a los más ricos, y abogaron por una paz “duradera” ante la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio

Esto es lo más destacado que dejó la cumbre de líderes del Grupo de los 20.

Paz completa, justa y duradera

Los líderes del G20 señalaron la necesidad de un alto el fuego “completo” en Gaza y el Líbano, y dieron la bienvenida a todas las iniciativas “constructivas” para poner fin a la guerra en Ucrania y lograr una paz “duradera”.

Manifestaron “profunda preocupación” por la catastrófica situación humanitaria en Gaza y respaldaron un alto el fuego que permita a los ciudadanos regresar a sus hogares de manera segura.

“Destacamos la necesidad urgente de ampliar el flujo de asistencia humanitaria, reforzar la protección de los civiles y exigir el levantamiento de todos los obstáculos para garantizar una ayuda masiva”, dice la declaración final de la cumbre.

Los ataques de Israel en Gaza han matado a casi 44.000 palestinos y herido a cerca de 104.000.

Los líderes también reafirmaron el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

“Reiteramos nuestro compromiso con la visión de una solución de dos Estados, en la que Israel y un Estado palestino coexistan en paz, con fronteras seguras y reconocidas, en línea con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”, afirmó el documento.

En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, los líderes destacaron su impacto negativo en la seguridad alimentaria y energética global, las cadenas de suministro, la estabilidad financiera, la inflación y el crecimiento económico.

Sin embargo, dieron la bienvenida a las iniciativas “relevantes y constructivas” que promuevan una paz completa y justa, respetando los propósitos de la Carta de la ONU.

Crisis climática

Al reafirmar su compromiso con un mundo libre de armas nucleares, los líderes reconocieron que la crisis climática afecta de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

“El G20 está bien posicionado para abordar estos desafíos mediante la cooperación internacional y la voluntad política necesaria,” señalaron.