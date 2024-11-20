AMÉRICA LATINA
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Lo que dejó el G20: los 5 puntos clave de la cumbre de líderes en Brasil
Los líderes de las mayores economías del mundo se comprometieron a unirse en luchar contra la pobreza y el hambre, aunque no alcanzaron otros acuerdos clave. Esto es lo más destacado de la cumbre.
Lo que dejó el G20: los 5 puntos clave de la cumbre de líderes en Brasil
Los líderes mundiales reconocieron el impacto perjudicial de las guerras sobre la estabilidad internacional. Foto AP / AP
Por Redacción

La cumbre del G20 concluyó este martes en Río de Janeiro con compromisos para combatir la pobreza y el hambre, aunque dejó pocas definiciones sobre acciones concretas frente al cambio climático. Los líderes de las principales economías del mundo acordaron en la declaración final formar una alianza para abordar esos desafíos, además de promover un impuesto a los más ricos, y abogaron por una paz “duradera” ante la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio

Esto es lo más destacado que dejó la cumbre de líderes del Grupo de los 20.

Paz completa, justa y duradera

Los líderes del G20 señalaron la necesidad de un alto el fuego “completo” en Gaza y el Líbano, y dieron la bienvenida a todas las iniciativas “constructivas” para poner fin a la guerra en Ucrania y lograr una paz “duradera”.

Manifestaron “profunda preocupación” por la catastrófica situación humanitaria en Gaza y respaldaron un alto el fuego que permita a los ciudadanos regresar a sus hogares de manera segura.

“Destacamos la necesidad urgente de ampliar el flujo de asistencia humanitaria, reforzar la protección de los civiles y exigir el levantamiento de todos los obstáculos para garantizar una ayuda masiva”, dice la declaración final de la cumbre.

Los ataques de Israel en Gaza han matado a casi 44.000 palestinos y herido a cerca de 104.000.

Los líderes también reafirmaron el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

“Reiteramos nuestro compromiso con la visión de una solución de dos Estados, en la que Israel y un Estado palestino coexistan en paz, con fronteras seguras y reconocidas, en línea con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”, afirmó el documento.

En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, los líderes destacaron su impacto negativo en la seguridad alimentaria y energética global, las cadenas de suministro, la estabilidad financiera, la inflación y el crecimiento económico.

Sin embargo, dieron la bienvenida a las iniciativas “relevantes y constructivas” que promuevan una paz completa y justa, respetando los propósitos de la Carta de la ONU.

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Crisis climática

Al reafirmar su compromiso con un mundo libre de armas nucleares, los líderes reconocieron que la crisis climática afecta de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

“El G20 está bien posicionado para abordar estos desafíos mediante la cooperación internacional y la voluntad política necesaria,” señalaron.

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Sin embargo, la cumbre no cumplió con las expectativas respecto a la COP29. La declaración final del G20 no supuso un desbloqueo para las negociaciones que se llevan a cabo esta semana en Bakú, Azerbaiyán. Además, eludió mencionar el compromiso de la comunidad internacional de abandonar progresivamente las energías fósiles, algo acordado en la COP28.

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Ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU

Los líderes del G20 pidieron una ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU para mejorar la representación de regiones y grupos subrepresentados.

Enfatizaron la necesidad de incluir a África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.

“Nos comprometemos a una reforma transformadora del Consejo que lo haga más representativo, inclusivo, eficiente, democrático y transparente”, agrega el texto.

Impuesto a los más ricos

La declaración conjunta respaldó la declaración ministerial del G20 de Río de Janeiro sobre cooperación tributaria internacional.

“La tributación progresiva es una herramienta clave para reducir las desigualdades internas, fortalecer la sostenibilidad fiscal y promover un crecimiento equilibrado e inclusivo”, indicó el documento firmado por los líderes.

Los países miembros colaborarán para intercambiar mejores prácticas, debatir principios tributarios y diseñar mecanismos contra la evasión, además de abordar prácticas fiscales perjudiciales.

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Desafíos de la inteligencia artificial

El rápido avance de la inteligencia artificial “promete prosperidad y expansión de la economía digital global”, destacaron los líderes. “Buscamos usar la IA de manera responsable, inclusiva y centrada en el ser humano, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas”, añadió la declaración conjunta.

Los líderes subrayaron la importancia de compartir los beneficios de la IA de manera equitativa, mitigar riesgos y promover la cooperación internacional, considerando las voces tanto de países desarrollados como en desarrollo. También destacaron el papel de la ONU en la gobernanza global de la IA.

FUENTE:TRT World
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