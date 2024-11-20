Venezuela criticó este martes la decisión de Estados Unidos de reconocer como “presidente electo” a Edmundo González, quien fue candidato por la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio, en las que se declaró ganador al mandatario Nicolás Maduro.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. La administración de Joe Biden había declarado, el pasado 1 de agosto, su reconocimiento a González como ganador de los comicios, pero hasta ahora evitaba referirse a él como "presidente electo".

Tras las declaraciones de Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó la decisión como “ridícula”.

Mientras tanto, González, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre, sostuvo que regresará a Venezuela. Afirmó que irá el 10 de enero de 2024 para tomar posesión como presidente.

"Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa juramentación", dijo en una entrevista con el programa La Tarde del canal NTN24.

Caracas rechaza polémica “Ley Bolívar” de EE.UU.

Por otro lado, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este lunes un controvertido proyecto nombrado “Ley Bolívar”, que busca prohibir que empresas o personas de EE.UU. firmen contratos con empresas o personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro.