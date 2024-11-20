AMÉRICA LATINA
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Venezuela: Es "ridículo" que EE.UU. considere a González presidente electo
Caracas criticó la decisión de Estados Unidos de reconocer a Edmundo González como “presidente electo de Venezuela”, calificando la medida como “ridícula”.
Venezuela: Es "ridículo" que EE.UU. considere a González presidente electo
El candidato opositor Edmundo González, quien se autoproclama presidente electo de Venezuela, prepara su regreso al país para tomar posesión el 10 de enero de 2024. Foto: EFE. / Others
Por Redacción

Venezuela criticó este martes la decisión de Estados Unidos de reconocer como “presidente electo” a Edmundo González, quien fue candidato por la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio, en las que se declaró ganador al mandatario Nicolás Maduro.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. La administración de Joe Biden había declarado, el pasado 1 de agosto, su reconocimiento a González como ganador de los comicios, pero hasta ahora evitaba referirse a él como "presidente electo".

Tras las declaraciones de Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó la decisión como “ridícula”.

Mientras tanto, González, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre, sostuvo que regresará a Venezuela. Afirmó que irá el 10 de enero de 2024 para tomar posesión como presidente.

"Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa juramentación", dijo en una entrevista con el programa La Tarde del canal NTN24.

Caracas rechaza polémica “Ley Bolívar” de EE.UU.

Por otro lado, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este lunes un controvertido proyecto nombrado “Ley Bolívar”, que busca prohibir que empresas o personas de EE.UU. firmen contratos con empresas o personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro.

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Tras conocerse el proyecto de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano condenó la medida. Afirmó que la ley busca obstaculizar la cooperación económica bilateral y viola la Carta de la ONU, sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas a Caracas.

Asimismo, el comunicado del ministerio venezolano criticó duramente que la ley lleve el nombre de Bolívar, calificando esto como una “ofensa” contra una de las figuras más emblemáticas de la historia del país y del continente.

Sin embargo, para entrar en vigencia, la ley debería ser ratificada por el Senado. Además, analistas señalan que no tendría un gran impacto en el comercio entre ambos países. Mariano De Alba, experto en geopolítica y derecho internacional, indicó a la agencia de noticias AFP que el impacto será "bastante limitado", ya que actualmente existe una legislación que prohíbe al Pentágono firmar contratos con empresas vinculadas al gobierno venezolano. Sin embargo, es simbólica y podría anticipar sanciones contra este país.

Tras las votaciones del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro fue proclamado oficialmente reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, con un 52% de los votos emitidos en los comicios. Este resultado fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 22 de agosto del mismo año.

Parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados y reivindica la victoria de su candidato, González. En la misma línea se han posicionado algunos países de América Latina, así como Estados Unidos y la Unión Europea.

En contraste, Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios países de la alianza ALBA han expresado desde el principio su respaldo a Maduro, quien asumirá su tercer mandato el 10 de enero del año entrante.

FUENTE:TRT Español
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