El enfrentamiento entre Ucrania y Rusia ha alcanzado una nueva y peligrosa fase. Kiev lanzó este martes por primera vez misiles de largo alcance dentro de territorio ruso, utilizando armamento de fabricación estadounidense, un día después de que el presidente Joe Biden autorizase a Ucrania a emplear este tipo de armas. Sin embargo, este ataque se produce en un momento en el que Ucrania se encuentra en una posición de clara desventaja con respecto a Rusia, quien continúa avanzando en sus objetivos. Además, muchos analistas aseguran que este nuevo movimiento de Kiev, no alterará el curso de la guerra.

Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, el ataque, en el que se utilizaron sistemas de misiles tácticos del ejército o ATACMS, tuvo como objetivo una instalación militar en Bryansk, ubicada en la frontera entre ambos países en conflicto.

Asimismo, el ministerio detalló que las defensas aéreas rusas lograron interceptar cinco de los misiles, pero el sexto fue parcialmente destruido y terminó estrellándose contra la instalación militar, lo que ocasionó un incendio.

Las nuevas armas utilizadas por Ucrania son sistemas de misiles tácticos tierra-tierra y suelen describirse como armamentos de “largo alcance” ya que pueden lograr distancias que superan la gama actual de armas Ucrania.

Estos misiles “marcarán un punto de inflexión” en la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Andrii Sybiha el lunes pasado. También agregó que “cuanto más pueda atacar Ucrania, más breve será la guerra”, durante una rueda de prensa previa a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para conmemorar los 1.000 días desde el inicio del conflicto.

Meses antes del ataque ucraniano a Bryansk, Vladimir Putin había lanzado una advertencia contundente, afirmando que cualquier uso de armas de largo alcance proporcionadas por países miembros de la OTAN sería interpretado como un ataque de la propia alianza contra Rusia.

Una revisión peligrosa del umbral nuclear

Horas antes del ataque, el presidente ruso, Vladimir Putin, redujo oficialmente el umbral para el uso de armas nucleares por parte de su país. La actualización de la doctrina nuclear fue anunciada por el Kremlin, afirmando que Moscú podría lanzar un ataque de este tipo si es atacado por un estado no nuclear respaldado por una potencia nuclear, algo que Ucrania ahora es más capaz de hacer gracias al ATACMS suministrado por Estados Unidos.

"Era necesario adecuar nuestros principios a la situación actual", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. También añadió que cualquier agresión contra Rusia por parte de un estado que fuera miembro de una coalición sería considerada por Moscú como una agresión contra él por parte de toda la coalición.

La guerra de Ucrania, que dura ya dos años y medio, ha desencadenado la confrontación más grave entre Rusia y Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962.

En consecuencia, ahora que los Estados Unidos autorizó el uso de ATACMS, el Reino Unido y Francia, dos países miembros de la OTAN, podrían seguir su ejemplo y levantar las restricciones impuestas a Ucrania para utilizar este tipo de armas.

Cambio de plan en la estrategia ucraniana