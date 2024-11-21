El ejército israelí continúa bombardeando el Líbano, dejando un rastro de decenas de muertos y heridos a diario. En este contexto, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que el grupo está dispuesto a aceptar un alto el fuego, subrayando que lograr un acuerdo depende ahora de Israel y de la "seriedad" de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha saboteado acuerdos de tregua en Gaza durante los últimos 13 meses.

Qassem hizo estas declaraciones días después de que la embajadora de Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentara el borrador de una propuesta de alto el fuego al líder del parlamento de Líbano Nabih Berri. Este plan prevé una tregua de 60 días y el despliegue del ejército en el sur del Líbano.

“Recibimos el documento de negociación, lo revisamos en profundidad y presentamos nuestras observaciones”, dijo Qassem en un discurso televisado. Afirmó que el presidente del Parlamento emitió otras observaciones que están en línea con la posición del grupo.

Las observaciones fueron presentadas y debatidas en detalle con el enviado estadounidense Amos Hochstein, que actúa como mediador. Sin embargo, en el Líbano han surgido preocupaciones sobre posibles demandas de Tel Aviv, particularmente en relación con la solicitud de libertad de movimiento para el ejército israelí en territorio libanés como reacción a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego.

Este lunes, Netanyahu había advertido que Israel "llevará a cabo operaciones" contra Hezbollah incluso en caso de tregua. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, ratificó el miércoles que cualquier alto el fuego debe dejar a Israel "libertad de acción" para atacar al grupo libanés "en caso de que se produzcan violaciones" del acuerdo.

Qassem dijo que Israel no puede "imponer sus condiciones" y no puede "ingresar cuando quiera" en territorio libanés en caso de alto el fuego, algo que debe quedar detallado en el acuerdo.