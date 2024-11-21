El ejército israelí continúa bombardeando el Líbano, dejando un rastro de decenas de muertos y heridos a diario. En este contexto, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que el grupo está dispuesto a aceptar un alto el fuego, subrayando que lograr un acuerdo depende ahora de Israel y de la "seriedad" de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha saboteado acuerdos de tregua en Gaza durante los últimos 13 meses.
Qassem hizo estas declaraciones días después de que la embajadora de Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentara el borrador de una propuesta de alto el fuego al líder del parlamento de Líbano Nabih Berri. Este plan prevé una tregua de 60 días y el despliegue del ejército en el sur del Líbano.
“Recibimos el documento de negociación, lo revisamos en profundidad y presentamos nuestras observaciones”, dijo Qassem en un discurso televisado. Afirmó que el presidente del Parlamento emitió otras observaciones que están en línea con la posición del grupo.
Las observaciones fueron presentadas y debatidas en detalle con el enviado estadounidense Amos Hochstein, que actúa como mediador. Sin embargo, en el Líbano han surgido preocupaciones sobre posibles demandas de Tel Aviv, particularmente en relación con la solicitud de libertad de movimiento para el ejército israelí en territorio libanés como reacción a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego.
Este lunes, Netanyahu había advertido que Israel "llevará a cabo operaciones" contra Hezbollah incluso en caso de tregua. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, ratificó el miércoles que cualquier alto el fuego debe dejar a Israel "libertad de acción" para atacar al grupo libanés "en caso de que se produzcan violaciones" del acuerdo.
Qassem dijo que Israel no puede "imponer sus condiciones" y no puede "ingresar cuando quiera" en territorio libanés en caso de alto el fuego, algo que debe quedar detallado en el acuerdo.
Luego, subrayó que, después de extender estas observaciones al enviado de EE.UU., la posibilidad de un alto el fuego ha quedado en manos de Netanyahu. Añadió que continuará discutiendo los detalles solo cuando las negociaciones avancen.
Asimismo, aclaró que el grupo libanés no suspenderá sus operaciones mientras se espera el resultado de las negociaciones. “Estamos operando en dos frentes: operaciones militares y negociaciones, y no suspenderemos la actividad militar mientras esperamos los resultados de las conversaciones”, afirmó.
Después de reunirse con el presidente del Parlamento libanés, el enviado de EE.UU. aseguró que se ha logrado “un progreso adicional” en las negociaciones. Ahora, se espera que se reúna con Netanyahu en Israel, según una fuente oficial citada por la agencia de noticias AFP.
Mientras tanto, los ataques del ejército israelí continúan en el Líbano. El ejército israelí bombardeó el sur de la capital, Beirut, informó el Ministerio de Salud local el miércoles. Añadió que al menos cinco personas murieron en dos ataques en el distrito de Tiro, en el sur del país.
Hezbollah ha intercambiado ataques con Israel casi todos los días desde el pasado 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Tel Aviv contra Gaza. Tras casi un año de fuego cruzado en la frontera, el ejército israelí lanzó el 23 de septiembre una campaña de bombardeos masivos en Líbano y una semana después inició una ofensiva terrestre en el sur del país. Decenas de miles de habitantes también se han visto desplazados.