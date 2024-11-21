El horror se desató una vez más sobre Gaza este jueves: Israel intensificó sus ataques letales en el norte del enclave, matando a casi 100 palestinos. Mientras tanto, la posibilidad de alcanzar un alto el fuego inmediato se desvaneció nuevamente, ya que Estados Unidos vetó por cuarta vez en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía una tregua.

Por un lado, en Beit Lahia un ataque aéreo mató al menos a 66 personas en una zona residencial cercana al Hospital Kamal Adwan, e hirió a decenas más.

A su vez, las fuerzas israelíes destruyeron la infraestructura de asistencia ante emergencias de la Defensa Civil palestina, por lo tanto, fueron civiles y personal hospitalario quienes llevaron a los heridos y fallecidos a los hospitales, según relató una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu.

Mientras tanto, en Sheij Radian, los bombardeos acabaron con la vida de 22 palestinos, incluidos varios niños. En Al-Mawasi otras siete personas, entre ellas un menor, fueron alcanzados por los misiles.

EE.UU. veta resolución de alto el fuego por cuarta vez

Los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU presentaron el miércoles una resolución de alto el fuego que recibió 14 votos a favor y solo uno en contra: Estados Unidos, que, ejerciendo su derecho al veto, imposibilitó su aprobación.

La resolución exigía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en Gaza, y “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes". También instaba al Consejo a cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, el texto subrayaba la creciente crisis humanitaria, pidiendo "acceso inmediato de la población civil en Gaza a servicios básicos y asistencia humanitaria indispensables para su supervivencia", y rechazando "cualquier intento de someter a los palestinos al hambre".