TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
“Un paso crucial”: Türkiye apoya órdenes de arresto de CPI contra Netanyahu
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, calificó la decisión de la CPI como un “paso vital” para llevar a la justicia a los funcionarios israelíes que cometieron genocidio contra los palestinos.
“Un paso crucial”: Türkiye apoya órdenes de arresto de CPI contra Netanyahu
Ankara ha sido el principal defensor de la causa palestina en diferentes foros internacionales. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción
22 de noviembre de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, respaldó la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, calificándola como un paso importante hacia "el cumplimiento de la justicia".

"Las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra Netanyahu y Gallant son prometedoras en términos del cumplimiento de la justicia", declaró Fidan este jueves en X.

La decisión representa un “paso vital" para llevar ante la justicia a los funcionarios israelíes que han cometido genocidio contra los palestinos, afirmó Fidan.

El ministro enfatizó que Türkiye continuará trabajando para garantizar la implementación del derecho internacional en todas sus instituciones y normas con el objetivo de castigar el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.

"Esto no es solo un deber hacia los palestinos asesinados, sino también hacia todas las naciones oprimidas y las generaciones futuras", subrayó.

Este jueves, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. La orden también alcanza a Gallant, quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa desde el comienzo de la ofensiva israelí hasta comienzos de noviembre de este año.

Relacionado¿Qué pasará tras orden de arresto contra Netanyahu en Corte Internacional?

“El escudo protector” llegará a su fin

RECOMENDADOS

El presidente del Parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmus, también recibió con satisfacción las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant, señalándolas como un indicio de que "el escudo protector" de los altos funcionarios israelíes finalmente terminará.

"La orden de arresto es un rayo de esperanza para el futuro de la humanidad, ya que indica que el escudo protector sobre Netanyahu y su grupo será levantado", afirmó Kurtulmus el jueves en X.

Luego, calificó la decisión del tribunal de La Haya como un "paso de importancia histórica".

"Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Israel, considerado intocable, ha dejado de serlo. Esta decisión es el resultado del apoyo brindado por el 'frente de la humanidad' a las personas inocentes y oprimidas de Palestina", destacó Kurtulmus.

Kurtulmus instó a la comunidad internacional a que suspenda la membresía de Israel a la ONU por sus prácticas genocidas de apartheid. Añadió que la conciencia y la justicia vencerán, mientras que la opresión y la barbarie perderán.

El jueves, la CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Las órdenes fueron emitidas mientras la ofensiva genocida de Israel en Gaza entra en su segundo año. Los ataques de Tel Aviv han matado al menos a 44.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 103.000 heridos, según cifras del Ministerio de Salud del enclave.

Asimismo, la agresión israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio, en medio de un bloqueo continuo y deliberado que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, llevando a la población al borde de la inanición.

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato