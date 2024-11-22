El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, respaldó la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, calificándola como un paso importante hacia "el cumplimiento de la justicia".

"Las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra Netanyahu y Gallant son prometedoras en términos del cumplimiento de la justicia", declaró Fidan este jueves en X.

La decisión representa un “paso vital" para llevar ante la justicia a los funcionarios israelíes que han cometido genocidio contra los palestinos, afirmó Fidan.

El ministro enfatizó que Türkiye continuará trabajando para garantizar la implementación del derecho internacional en todas sus instituciones y normas con el objetivo de castigar el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.

"Esto no es solo un deber hacia los palestinos asesinados, sino también hacia todas las naciones oprimidas y las generaciones futuras", subrayó.

Este jueves, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. La orden también alcanza a Gallant, quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa desde el comienzo de la ofensiva israelí hasta comienzos de noviembre de este año.

Relacionado ¿Qué pasará tras orden de arresto contra Netanyahu en Corte Internacional?

“El escudo protector” llegará a su fin