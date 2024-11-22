La 8.° edición del Foro TRT World se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en Estambul, Türkiye, reuniendo a 150 oradores de más de 30 países para debatir sobre cuestiones clave a nivel global.

Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro tendrá lugar en el Centro de Congresos de Estambul bajo el tema: "Un mundo en su punto de quiebre: gestión de crisis y transformación".

En las ediciones anteriores, el evento, reconocido como uno de los foros mediáticos más importantes a nivel internacional, ha contado anteriormente con la participación de miles de invitados y 767 oradores destacados.