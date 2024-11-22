TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
El Foro TRT World se prepara para abordar desafíos globales
Más de 150 oradores de más de 30 países participarán en el foro en Türkiye, donde se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pronuncie el discurso inaugural.
El Foro TRT World se prepara para abordar desafíos globales
Esta vez, se espera que las discusiones del foro se centren en temas globales clave como Oriente Medio y Gaza, Türkiye, África, el conflicto entre Rusia y Ucrania. / Foto: TRT World / TRT World
Por Redacción
22 de noviembre de 2024

La 8.° edición del Foro TRT World se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en Estambul, Türkiye, reuniendo a 150 oradores de más de 30 países para debatir sobre cuestiones clave a nivel global.

Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro tendrá lugar en el Centro de Congresos de Estambul bajo el tema: "Un mundo en su punto de quiebre: gestión de crisis y transformación".

En las ediciones anteriores, el evento, reconocido como uno de los foros mediáticos más importantes a nivel internacional, ha contado anteriormente con la participación de miles de invitados y 767 oradores destacados.

RECOMENDADOS

Esta vez, se espera que las discusiones del foro se centren en temas globales clave como Oriente Medio y Gaza, Türkiye, África, el conflicto entre Rusia y Ucrania, geopolítica, guerra y seguridad, clima y energía, tecnología, medios de comunicación, derecho internacional y economía.

Se prevé que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien ha participado de manera continua en Foro TRT World desde 2017, ofrezca un discurso en el que abordará acontecimientos globales actuales.

Más detalles sobre el Foro TRT World 2024 están disponibles en: www.trtworldforum.com

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato