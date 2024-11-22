TÜRKİYE
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El Foro TRT World se prepara para abordar desafíos globales
Más de 150 oradores de más de 30 países participarán en el foro en Türkiye, donde se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pronuncie el discurso inaugural.
El Foro TRT World se prepara para abordar desafíos globales
Esta vez, se espera que las discusiones del foro se centren en temas globales clave como Oriente Medio y Gaza, Türkiye, África, el conflicto entre Rusia y Ucrania. / Foto: TRT World / TRT World
Por Redacción

La 8.° edición del Foro TRT World se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en Estambul, Türkiye, reuniendo a 150 oradores de más de 30 países para debatir sobre cuestiones clave a nivel global.

Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro tendrá lugar en el Centro de Congresos de Estambul bajo el tema: "Un mundo en su punto de quiebre: gestión de crisis y transformación".

En las ediciones anteriores, el evento, reconocido como uno de los foros mediáticos más importantes a nivel internacional, ha contado anteriormente con la participación de miles de invitados y 767 oradores destacados.

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Esta vez, se espera que las discusiones del foro se centren en temas globales clave como Oriente Medio y Gaza, Türkiye, África, el conflicto entre Rusia y Ucrania, geopolítica, guerra y seguridad, clima y energía, tecnología, medios de comunicación, derecho internacional y economía.

Se prevé que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien ha participado de manera continua en Foro TRT World desde 2017, ofrezca un discurso en el que abordará acontecimientos globales actuales.

Más detalles sobre el Foro TRT World 2024 están disponibles en: www.trtworldforum.com

FUENTE:TRT World
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