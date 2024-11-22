El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, afirmó este jueves que Estados Unidos "está molesto" por la relación estrecha que mantienen Teherán y Caracas.

"El imperialismo estadounidense siempre busca tener hegemonía sobre los pueblos y los Gobiernos libres y soberanos, y está molesto por el desarrollo de la cooperación entre los dos países, que buscan un mundo libre de hegemonía", expresó Nasirzadeh tras una reunión en Caracas junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En ese sentido, el funcionario iraní aseguró que su país y Venezuela son "amigos y hermanos" que están juntos en "un solo barco", frente a las "amenazas que existen en el mundo".

El ministro iraní añadió que el "mejor mensaje" que pueden transmitir Teherán y Caracas es la "alianza y la unidad", lo que "demuestra la derrota y el fracaso del sistema hegemónico mundial".

Por su parte, tras el encuentro, Maduro indicó que Irán y Venezuela tejen, con sus propias manos y a su ritmo, una relación que forma parte de un "mundo nuevo", con la que dicen "no al hegemonismo, no al imperialismo y no al colonialismo".

"Ya hoy tenemos 20 años ininterrumpidos de trabajo en las relaciones entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, de trabajo efectivo, construyendo lazos humanos, una profunda confianza política, construyendo posiciones valientes y sólidas en todas las coyunturas que se han presentado en las últimas décadas", dijo Maduro.