Irán dice que EE.UU. “está molesto” por su estrecha relación con Venezuela
Tras una reunión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el ministro de Defensa de Irán dijo que Estados Unidos está “molesto” por la cooperación y la unidad que mantienen Caracas y Teherán.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, este jueves en Caracas. / Foto: EFE, Prensa Miraflores / Others
Por Redacción
22 de noviembre de 2024

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, afirmó este jueves que Estados Unidos "está molesto" por la relación estrecha que mantienen Teherán y Caracas.

"El imperialismo estadounidense siempre busca tener hegemonía sobre los pueblos y los Gobiernos libres y soberanos, y está molesto por el desarrollo de la cooperación entre los dos países, que buscan un mundo libre de hegemonía", expresó Nasirzadeh tras una reunión en Caracas junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En ese sentido, el funcionario iraní aseguró que su país y Venezuela son "amigos y hermanos" que están juntos en "un solo barco", frente a las "amenazas que existen en el mundo".

El ministro iraní añadió que el "mejor mensaje" que pueden transmitir Teherán y Caracas es la "alianza y la unidad", lo que "demuestra la derrota y el fracaso del sistema hegemónico mundial".

Por su parte, tras el encuentro, Maduro indicó que Irán y Venezuela tejen, con sus propias manos y a su ritmo, una relación que forma parte de un "mundo nuevo", con la que dicen "no al hegemonismo, no al imperialismo y no al colonialismo".

"Ya hoy tenemos 20 años ininterrumpidos de trabajo en las relaciones entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, de trabajo efectivo, construyendo lazos humanos, una profunda confianza política, construyendo posiciones valientes y sólidas en todas las coyunturas que se han presentado en las últimas décadas", dijo Maduro.

Durante el encuentro, ambos países suscribieron convenios de cooperación, principalmente en materia de "transferencia de tecnología y formación en inteligencia artificial", entre el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) de Venezuela y la empresa de desarrollo de centros de datos modernos MDC de Irán.

Venezuela envía ayuda humanitaria a Cuba tras daños por huracán

Mientras el Gobierno de Venezuela fortalece sus relaciones con Irán, también refuerza sus lazos con Cuba. En las últimas semanas, ha enviado ayuda humanitaria a la isla, afectada en octubre por los huracanes Rafael y Óscar, que causaron apagones masivos.

El 6 de noviembre, envió un primer buque a Cuba con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo enseres de cocina, colchones, láminas de zinc, tubos de hierro y productos de higiene personal.

Este jueves, un segundo buque con 200 toneladas de ayuda humanitaria salió de Venezuela hacia Cuba, informó el canciller venezolano, Yván Gil.

"Estamos hablando de más de 200 toneladas de ayuda en materiales de construcción y de apoyo para las comunidades. Esperamos que en los próximos cuatro o cinco días esté arribando al puerto de Santiago de Cuba", señaló Gil citado en una nota de prensa.

FUENTE:TRT Español y agencias
