La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas, incluidos militares de alto rango y exministros, por su presunta participación en una trama para intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Lula da Silva.

Tras dos años de investigaciones, la Policía aseguró que existió una conspiración "coordinada" con el objetivo de "mantener en el poder" al líder de ultraderecha, a pesar de su derrota electoral frente a Lula.

Según el informe, Bolsonaro –quien ya enfrenta medidas cautelares, como la retención de su pasaporte– desempeñó un papel activo en la planificación del intento de golpe junto con antiguos integrantes de su gabinete y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Los cargos presentados incluyen "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita", delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Qué dice la investigación de la Policía

El supuesto complot contra Lula debía llevarse a cabo el 15 de diciembre de 2022, pocas semanas antes de que el actual mandatario regresara al poder, a principios de 2023.

De acuerdo con la investigación, la trama estaba estructurada en varios frentes: difusión de noticias falsas, incitación a las Fuerzas Armadas, búsqueda de justificaciones legales, ejecución de acciones golpistas y labores de inteligencia. La acusación detalla cómo estos grupos trabajaron en conjunto para socavar el resultado electoral y la transición democrática en Brasil.

Las investigaciones indican que existió una conspiración de gran alcance para desestabilizar al Gobierno de Lula da Silva, con planes que iban desde intentos de golpe de Estado hasta el magnicidio.

Durante las diligencias, se encontraron borradores de decretos que proponían declarar un "estado de sitio", anular los resultados de las elecciones e intervenir la Justicia Electoral, lo que evidencia la existencia de estrategias tanto legales como extralegales para socavar la democracia.

Además, la investigación señala un plan para asesinar al presidente Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes. Según el documento, el objetivo era eliminar a estos líderes y formar un "comité de crisis" controlado por militares.

La denuncia formal se presentó poco después de que, este martes, la Policía arrestó a cuatro soldados que custodiaban la cumbre del G20, por su presunta participación en el intento de golpe.