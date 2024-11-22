Rusia ha lanzado un misil balístico de alcance intermedio contra Ucrania, del tipo ORSHNIK, parte de la nueva generación de armamento hipersónico ruso. Según el Kremlin, este misil tiene capacidad para alcanzar velocidades de 12.300 kilómetros por hora, un rango operativo de 5.000 kilómetros y es extremadamente difícil de interceptar. Aunque fue diseñado para transportar cargas nucleares, en esta ocasión se utilizó con explosivos convencionales de alto poder destructivo.

El ataque tuvo como objetivo una planta industrial en Dnipro, en el centro de Ucrania, supuestamente utilizada para la fabricación de misiles de largo alcance como los ATACMS, recientemente suministrados por Estados Unidos a Ucrania.

Una respuesta a la escalada occidental

El Kremlin ha justificado el lanzamiento como una respuesta directa a los ataques recientes de Ucrania con misiles ATACMS de fabricación estadounidense y Storm Shadow británicos. Según fuentes oficiales rusas, los ATACMS fueron interceptados, mientras algunos de los Storm Shadow causaron bajas en territorio ruso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dejado claro que considera estas acciones como una participación indirecta de la OTAN en el conflicto. En un discurso reciente, Putin advirtió: "Nos consideramos con el derecho de usar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permiten el uso de sus armas contra nuestras instalaciones (...). Recomiendo a las élites gobernantes de esos países que piensen seriamente en esto".

Ampliación del conflicto

El ataque ruso se produce en un momento delicado para Ucrania. Mientras sus defensas están cada vez más presionadas tras meses de enfrentamientos intensos, más del 50% de los ucranianos, según una encuesta reciente de Gallup, apoyan la búsqueda de un acuerdo de paz.

La reciente aprobación de Estados Unidos, Reino Unido y Francia para que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio ruso, junto con el uso de minas antipersonales y la autorización de una venta de armas por 100 millones de dólares, sugiere que las potencias occidentales están lejos de impulsar una desescalada inmediata. Numerosos analistas y medios occidentales han asegurado que estas medidas no cambiarán el curso actual del conflicto.