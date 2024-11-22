La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Se los acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dado su rol directo en la ofensiva contra la población civil en Gaza, así como de asesinatos, persecución y otros actos inhumanos contra los palestinos.

La orden de arresto había sido solicitada en mayo por el fiscal de la corte, Karim Khan. Ahora, los tres jueces del tribunal determinaron que existen fundamentos sólidos para considerar que tanto Netanyahu como Gallant –quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa desde el inicio de la ofensiva israelí hasta principios de noviembre de este año–, tienen “responsabilidad criminal” por utilizar el hambre en Gaza como arma de guerra. Esto incluye restricciones sistemáticas al suministro de alimentos y ayuda humanitaria desde el 7 de octubre de 2023.

Estas son las claves de lo que podría pasar tras la orden de arresto.

Netanyahu y Gallant, ¿serán arrestados?

Aunque la emisión de las órdenes es un avance clave a nivel simbólico, la posibilidad de que las detenciones se ejecuten y el caso se concrete sigue siendo incierta. La CPI no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que, según sus estatutos, los 124 Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a cualquier individuo sujeto a una orden de arresto, si este entra en su territorio.

Aún así, las consecuencias por no cumplir estas órdenes son principalmente diplomáticas: podrían remitir al país al órgano rector de la CPI y, en última instancia, al Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, la eficiencia real de la orden de arresto depende de la colaboración de los Estados parte.

Entre estos países se encuentran los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón, Brasil, Australia, Palestina y Jordania. Países como Canadá y España ya han confirmado que cumpliran con la orden.

No obstante, es importante recordar que ni Israel ni Estados Unidos son miembros. Este último ha defendido incesablemente el derecho de Israel a su legítima defensa, y reiterado su apoyo incondicional a su aliado de Oriente Medio.

¿Pueden viajar Netanyahu y Gallant?

Aunque la orden de arresto no implica una prohibición formal de viajar, Netanyahu y Gallant pueden enfrentar riesgos si visitan un Estado miembro de la CPI, ya que podrían ser arrestados. Esto podría influir en sus decisiones sobre desplazamientos internacionales.

Además, aunque no existen restricciones para que líderes políticos, legisladores o diplomáticos de países miembros se reúnan con los acusados, el hacerlo podría generar percepciones públicas negativas.

¿Influirá en el caso de la Corte Internacional de Justicia?

No de manera directa, pero tal vez de forma indirecta. La solicitud de la CPI es un asunto separado de, por ejemplo, los casos judiciales que exigen un embargo de armas contra Israel o el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio en Gaza.

Sin embargo, una decisión de los jueces de la CPI de que existen motivos razonables para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza podría fortalecer el caso de Sudáfrica ante la CIJ, ya que esa corte también toma en cuenta las determinaciones de otros tribunales.

La decisión de emitir una orden de arresto también podría fortalecer los desafíos legales que exigen un embargo de armas en otros lugares, ya que numerosos estados tienen disposiciones contra la venta de armas a países que puedan usarlas de maneras que violen el derecho internacional humanitario.

Presión para los aliados occidentales

El Gobierno israelí ha expresado indignación por la medida y anunció que ha comenzado preparativos legales para contrarrestar las acciones de la CPI. Las órdenes podrían tener consecuencias en la política interna de Israel, intensificar las divisiones internas e influir en la imagen pública de Netanyahu y su gabinete. Pero más allá de esto, esto podría escalar en confrontaciones legales y políticas con países aliados que respaldan la independencia de la CPI.

Algunos de sus aliados más importantes son países que, a partir de ahora, por su estatus de miembros de la CPI están obligados a arrestar y entregar a Netanyahu y Gallant si entran en sus territorios.