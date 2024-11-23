Pocas esperanzas en medio de una crisis humanitaria que se agrava con cada minuto que pasa y cada bomba que Israel lanza. Ese es el escenario en Gaza, devastada por más de un año de ofensiva y bloqueo israelí, donde sobrevivir solo un día más representa toda una hazaña. Y, justamente ante las masacres reiteradas, los palestinos en el enclave dudan que las recientes órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros líderes de Tel Aviv tengan en realidad algún impacto.

Si bien señalan que se trata de un reconocimiento internacional sobre la difícil situación de Gaza, también cuestionan que la medida vaya a detener el genocidio israelí contra el enclave palestino. Mientras hacía fila en una panadería de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, Saber Abu Ghali, sentenció que “la decisión no se implementará porque Estados Unidos protege a Israel y puede vetar cualquier cosa. Israel no tendrá que rendir cuentas".

El mismo sentimiento lo manifestó Saeed Abu Youssef, de 75 años, al señalar que incluso si se hiciera justicia sería con décadas de retraso. “Durante más de 76 años hemos escuchado decisiones que no se implementan y que no hacen nada por nosotros”, aseveró. Palabras a las que no les falta razón ya que solo este viernes, un día después de que se emitieran las órdenes de arresto de la CPI, varios ataques militares israelíes mataron al menos a 32 personas en el enclave.

Relacionado Israel sigue atacando Gaza y Líbano a pesar de orden de arresto a Netanyahu

En la Ciudad de Gaza, en el norte, un bombardeo contra una casa en Shejaia se cobró la vida de ocho personas, informaron médicos locales este viernes. Otras tres personas murieron en un ataque cerca de una panadería, al igual que un pescador que se dirigía al mar. En las áreas central y sur, tres bombardeos israelíes mataron a nueve personas.

A eso se suma que el Ejército de Israel profundizó su incursión y ataques en el norte del enclave, donde desde el mes pasado la ofensiva se ha intensificado al punto de que las organizaciones humanitarias alertan sobre una hambruna inminente. Los residentes del área temen que el objetivo de Tel Aviv sea despoblar una parte del territorio para crear una zona de amortiguación de forma permanente, que les impida regresar a sus tierras.

Palestinos en las tres ciudades asediadas en el norte –Yabalia, Beit Lahiya y Beit Hanoun– dijeron que las fuerzas israelíes habían volado decenas de casas. Un ataque además impactó el Hospital Kamal Adwan en Beit Lahiya, una de las tres instalaciones médicas que opera de manera muy limitada en el área, hiriendo a seis miembros del personal médico, algunos de ellos de gravedad, dijo el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado.

"El ataque también destruyó el generador principal del hospital y perforó los tanques de agua, dejando las instalaciones sin oxígeno ni agua, lo que pone en riesgo las vidas de los pacientes y el personal dentro del hospital", agregó. El ministerio indicó que 85 personas heridas, incluidos niños y mujeres, estaban dentro de las instalaciones, ocho de ellas en la unidad de cuidados intensivos.

Relacionado Tras destruir la ecología de Gaza, ¿merece Israel un asiento en la COP29?

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una brutal ofensiva contra Gaza tras una incursión del grupo de resistencia palestino Hamás. Los incesantes bombardeos han matado más de 44.000 palestinos y herido al menos a 104.300, mientras se teme que más de 10.000 personas están atrapadas bajo los escombros de las casas bombardeadas. Gran parte del enclave está destruido y el bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria que impuso Israel agrava las ya difíciles condiciones en el territorio.

Justamente, la Corte Penal Internacional emitió el jueves las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dado su rol directo en la ofensiva contra la población civil en Gaza, así como de asesinatos, persecución y otros actos inhumanos contra los palestinos.

Los fiscales del tribunal dijeron que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gollant son penalmente responsables de acciones que incluían la hambruna como arma de guerra, como parte de un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza".

Ahora bien, pese a que estas órdenes representan un gran avance simbólico, la posibilidad de que el arresto se realice y el caso se concrete sigue siendo incierta. La CPI no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que, según sus estatutos, los 124 Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a cualquier individuo sujeto a una orden de arresto, si este entra en su territorio.

Relacionado “Un paso crucial”: Türkiye apoya órdenes de arresto de CPI contra Netanyahu

Aún así, las consecuencias por no cumplir estas órdenes son principalmente diplomáticas: podrían remitir al país al órgano rector de la CPI y, en última instancia, al Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, la eficiencia real de la orden de arresto depende de la colaboración de los Estados parte.

A los hospitales en Gaza solo les quedan 48 horas