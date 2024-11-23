AMÉRICA LATINA
4 MIN DE LECTURA
Fiscalía venezolana investiga a opositora María Corina Machado por traición
La acusación de la Fiscalía señala que María Corina Machado, líder opositora venezolana, “conspiró” con el Gobierno de EE.UU. para impulsar un proyecto de ley que impone restricciones contra Caracas.
Fiscalía venezolana investiga a opositora María Corina Machado por traición
Según la acusación de la Fiscalía, Machado “conspiró” con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar en ese país un proyecto de ley que aísla aún más económicamente a Venezuela. Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción
23 de noviembre de 2024

Por “traición a la patria”, la Fiscalía de Venezuela abrió una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado este viernes. Según la acusación, Machado “conspiró” con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar en ese país un proyecto de ley que aísla aún más económicamente a Venezuela.

"Los pronunciamientos públicos que la señalada (Machado) ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley, la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria", indicó el Ministerio Público de Venezuela en un comunicado. Y añadió que Machado promocionó y apoyó esta medida de Washington que “patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano".

Según la Fiscalía, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incurrió en "acciones criminales" que son respaldadas por Machado y buscan "aumentar el catálogo de sanciones ilegales" contra Venezuela. La declaración se refiere al proyecto de ley “Bolívar”, aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. esta semana, que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con el Gobierno de Nicolás Maduro, al que no considera “legítimo”. El proyecto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente Biden para convertirse en ley.

RelacionadoIrán dice que EE.UU. “está molesto” por su estrecha relación con Venezuela

Hace apenas unos días, Washington tomó la decisión de reconocer como “presidente electo” a Edmundo González, candidato opositor de las elecciones del pasado 28 de julio, y no a Maduro, quien fue declarado ganador de los comicios. Caracas criticó esta postura y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, la calificó de “ridícula”. El Gobierno de Venezuela también señaló que el proyecto de ley “Bolívar” representa un ataque criminal" pues viola la Carta de las Naciones Unidas, y "se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales".

Por su parte, el partido de Machado, Voluntad Popular, dijo este viernes que la investigación contra la líder opositora es una "nueva excusa" para "detenerla”.

RECOMENDADOS

Maduro: Proyecto de EE.UU. es una “basura”

El presidente Maduro calificó de "basura" el proyecto de ley “Bolívar” y advirtió que aquellos opositores que lo apoyen estarán cometiendo delitos. Por lo que deberán atenerse a "las consecuencias" judiciales.

RelacionadoMaduro afirma que Machado se irá de Venezuela, pero la opositora lo niega

En respuesta a la medida de Washington, el Parlamento de Venezuela aprobó este jueves la "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista" que plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los venezolanos que respalden sanciones estadounidenses.

El Ministerio Público también investiga a Machado por la publicación en un sitio web del 80% de las actas electorales, que según la oposición muestra que González ganó los comicios presidenciales.

Machado también es investigada por "instigación a la insurrección" a la Fuerza Armada luego de las elecciones en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?