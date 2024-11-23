El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que su país no tiene ninguna intención de agresión ni de cambio de régimen en Siria.

La falta de medidas tangibles sobre el terrorismo y los refugiados está creando una amenaza más sustancial dentro de Siria, advirtió Fidan en conversación con periodistas este sábado en la capital, Ankara.

"Por lo tanto, estamos buscando soluciones. Si los enfoques diplomáticos y constructivos fracasan, inevitablemente evaluaremos otras medidas cuando llegue el momento", sostuvo el ministro.

Al destacar que existe un alto el fuego entre las fuerzas sobre el terreno en Siria a través del Proceso de Astaná, que se ha mantenido durante años, Fidan subrayó que se debe hacer es cambiarlo por un mejor mecanismo estructural y para un mejor objetivo.

Si bien destacó que la normalización entre Türkiye y Siria actualmente no es una prioridad ni para Irán ni Rusia, Fidan expresó la buena voluntad de Ankara en este sentido.

Rechazo al vuelo del presidente israelí sobre el espacio aéreo de Türkiye

Sobre el rechazo a la solicitud del presidente de Israel, Isaac Herzog, para utilizar el espacio aéreo de Türkiye durante un vuelo hacia la cumbre climática COP29 en la capital de Azerbaiyán, Bakú, Fidan afirmó que la medida es una respuesta a la matanza de palestinos que perpetra Tel Aviv.

"La falta de medidas para prevenir la tragedia humanitaria en Gaza nos hiere profundamente como nación. Por lo tanto, no permitimos que se utilizara el espacio aéreo de Türkiye. Esta decisión fue tomada por nuestro presidente y el permiso fue denegado", agregó.

Los nombramientos de Trump para su nuevo gabinete en EE.UU.

Fidan destacó que los nombramientos para el nuevo gobierno del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, revelan una orientación altamente pro-israelí. En esa línea, añadió que hay señales de que un gabinete de este tipo apoyaría todas las "ambiciones expansionistas" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El ministro Fidan destacó la declaración de Trump en la que sugiere su intención de poner fin a los conflictos en Oriente Medio, pero afirmó que los nombramientos en el gabinete proyectan lo opuesto.

Proyecto de desarrollo de carreteras

Fidan calificó el Proyecto de Desarrollo de Carreteras de Iraq como una oportunidad potencial, al resaltar la ruptura de Rusia con Occidente tras la guerra de Ucrania.

También explicó que Rusia ahora explora rutas alternativas para acceder a los mercados globales, incluido un corredor norte-sur que se extienda desde las ciudades del norte de Rusia, a través de Azerbaiyán, hasta Irán y hasta el Golfo Pérsico.