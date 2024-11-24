Cerca de 270 niños palestinos permanecen detenidos en cárceles de Israel en medio de graves condiciones, informó una comisión palestina.

En un comunicado durante el Día Mundial de la Infancia, la Comisión de Asuntos para los Detenidos aclaró que esta cifra no incluye a los menores que el Ejército de Israel ha arrestado en Gaza.

“La ocupación mantiene detenidos a no menos de 270 niños, recluidos principalmente en las prisiones de Ofer y Megiddo, además de los campos establecidos por el ejército de ocupación tras la ofensiva contra Gaza”, añadió.

La comisión señaló que pudo documentar testimonios de abusos contra niños palestinos cometidos por guardias de prisiones israelíes.

“La administración penitenciaria está cometiendo crímenes sistemáticos contra los niños encarcelados, incluyendo golpizas, torturas y abusos diarios”, aseveró.

El pasado 7 de noviembre, el Parlamento de Israel aprobó una ley que autoriza la detención de menores palestinos de 14 años.