ORIENTE MEDIO
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Infancia tras las rejas: los niños palestinos que Israel mantiene detenidos
Casi 270 niños palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes, donde sufren abusos sistemáticos, incluyendo palizas, torturas y malos tratos, denuncia la Comisión para Asuntos de los Detenidos.
Infancia tras las rejas: los niños palestinos que Israel mantiene detenidos
La Comisión para Asuntos de los Detenidos afirmó haber documentado testimonios sobre abusos de guardias israelíes contra niños palestinos detenidos en cárceles. / Foto: Archivo Reuters / Photo: Reuters Archive / Reuters Archive
Por Redacción

Cerca de 270 niños palestinos permanecen detenidos en cárceles de Israel en medio de graves condiciones, informó una comisión palestina.

En un comunicado durante el Día Mundial de la Infancia, la Comisión de Asuntos para los Detenidos aclaró que esta cifra no incluye a los menores que el Ejército de Israel ha arrestado en Gaza.

“La ocupación mantiene detenidos a no menos de 270 niños, recluidos principalmente en las prisiones de Ofer y Megiddo, además de los campos establecidos por el ejército de ocupación tras la ofensiva contra Gaza”, añadió.

La comisión señaló que pudo documentar testimonios de abusos contra niños palestinos cometidos por guardias de prisiones israelíes.

“La administración penitenciaria está cometiendo crímenes sistemáticos contra los niños encarcelados, incluyendo golpizas, torturas y abusos diarios”, aseveró.

El pasado 7 de noviembre, el Parlamento de Israel aprobó una ley que autoriza la detención de menores palestinos de 14 años.

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La legislación, de carácter temporal por cinco años, permite a las cortes ordenar el arresto de menores de 14 años en instalaciones cerradas si son condenados por asesinato relacionado con “terrorismo o actividades terroristas.”

Al cumplir los 14 años, el niño continuaría cumpliendo su condena en prisión, según la Knesset.

El Ejército de Israel ha detenido a más de 11.700 palestinos en Cisjordania ocupada desde octubre del año pasado, incluyendo aquellos que fueron liberados tras ser arrestados, según cifras palestinas.

Este número, sin embargo, tampoco incluye a los detenidos en Gaza, cuya cantidad se estima en miles.

La tensión ha aumentado significativamente en Cisjordania ocupada debido a la brutal agresión de Israel contra Gaza, que ha matado a casi 44.000 personas en el enclave, en su mayoría mujeres y niños.

Desde entonces, casi 785 palestinos, incluidos al menos 165 niños, han muerto y más de 6.400 han resultado heridos por disparos del ejército israelí en Cisjordania ocupada, según el Ministerio de Salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
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