La crisis humanitaria en Gaza empeora con cada día que pasa. Mientras las bombas israelíes caen sin cesar sobre las pocas casas y refugios que siguen en pie, así como sobre las tiendas de refugiados en campos de refugiados, las fuertes lluvias han deteriorado la situación inhumana que sufren los miles de palestinos desplazados.
"La lluvia ha causado graves daños en las tiendas que albergan a miles de desplazados, con agua entrando en ellas y dañando equipajes y colchones", declaró el portavoz de la Defensa Civil del enclave, Mahmoud Basal, este domingo, en un comunicado.
"La situación actual señala una verdadera catástrofe humanitaria si no se realiza una intervención inmediata", advirtió.
El portavoz hizo un llamado a la ONU y a la comunidad internacional para que intervengan rápidamente, y proporcionen tiendas y caravanas para los civiles desplazados en Gaza durante el invierno.
"Nuestras casas se derrumbaron sobre nosotros. Nos estamos ahogando. Nuestra tienda está hecha de tela y cuando llueve, llueve sobre nosotros", contó a la agencia de noticias AFP un palestino cuya tienda se inundó.
"Este lugar no está preparado para el invierno. Estas tiendas están hechas de tela. Apenas te protegen de la luz del sol, cuando llueve se derrumban rápidamente. Cuando llueve no podemos dormir porque tenemos que sujetarlas", añadió otro desplazado, en medio de las lluvias que afectaron especialmente el centro y el sur de Gaza.
Mientras tanto, los ataques israelíes en el enclave han matado al menos a cuatro palestinos e hirieron a varios más en Rafah en la mañana del lunes, dijo una fuente médica a la Agencia Anadolu.
La artillería israelí también bombardeó el lado norte del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, causando heridos, según la misma fuente. Los ataques ocurrieron mientras el ejército israelí continuaba demoliendo viviendas palestinas en las localidades de Yabalia y Beit Lahia, en el norte, según contaron testigos.
Israel ha lanzado una ofensiva genocida contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023, matando a más de 44.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, y dejando más de 104.500 heridos. Desde entonces, la destrucción se ha extendido por todo el enclave, donde el ingreso de ayuda humanitaria está bloqueada por Tel Aviv y el sistema de salud está en riesgo de colapsar.
En este marco, la Oficina de Medios de Gaza acusó al ejército israelí de apuntar sistemáticamente contra los hospitales como parte de un plan para desmantelar el sistema sanitario de Gaza.
"Los hospitales han sido un objetivo declarado del ejército israelí, que los bombardeó, sitió y asaltó, matando a médicos y enfermeros, e hiriendo a otros tras atacarlos directamente", señala en un comunicado este domingo.
Asimismo, dijo que más de 1.000 médicos y enfermeros han sido asesinados en ataques israelíes en Gaza desde el año pasado. Además, “más de 310 miembros del personal médico fueron arrestados, torturados y ejecutados en prisiones".
Netanyahu bloqueó acuerdo de tregua
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la oportunidad de alcanzar un acuerdo de tregua e intercambio de rehenes con Hamás en julio, según informó la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN).
Según el informe, Hamás está dispuesto a liberar a varios israelíes sin exigir un alto el fuego completo a cambio. El informe sugirió que la disposición de Hamás en ese momento era un intento de vincular las primeras y segundas fases de una propuesta de cese al fuego de Estados Unidos que incluía ayuda humanitaria.
El informe no ofreció más detalles, aunque Hamás ha declarado en repetidas ocasiones que solo liberará a los rehenes israelíes si el acuerdo resulta en el cese completo del ataque de Israel contra Gaza.
En ese momento, la propuesta de Estados Unidos incluía tres fases. La primera preveía un alto el fuego inmediato; la liberación de mujeres, ancianos y heridos entre los rehenes israelíes; un intercambio de prisioneros; y la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas pobladas de Gaza. También incluía un aumento de la ayuda humanitaria, la reconstrucción de servicios básicos y la facilitación del retorno de los civiles a sus hogares en Gaza.
La segunda fase requería la liberación de todos los rehenes restantes y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. La tercera fase involucra la reconstrucción de Gaza durante varios años y el retorno de los restos de los soldados israelíes.
Sin embargo, Netanyahu rechazó la propuesta, según informó KAN, oponiéndose particularmente a la retirada israelí de Gaza, con áreas como el corredor Filadelfia y el eje de Netzarim convirtiéndose en obstáculos para el proceso de cese del fuego.
Una fuente israelí no identificada citada por el medio indicó que Netanyahu se negó a aceptar el acuerdo para apaciguar a sus socios de coalición de extrema derecha, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
El jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su brutal guerra en Gaza.