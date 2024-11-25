Un estudio publicado el 10 de julio de 2024 por expertos estadounidenses, británicos y canadienses en The Lancet, una de las revistas médicas más antiguas y prestigiosas, estima que el total de palestinos muertos tanto por acción directa como indirecta de Israel, podría ascender a 186.000. Aunque esta cantidad probablemente ha ascendido desde entonces.

Sin embargo, lo más estremecedor es la estimación de 62.413 muertes por inanición. Estas cifras, que parten del estudio de un grupo de médicos que estuvieron en Gaza, reflejan una hambruna deliberada que está causando la muerte de personas inocentes de forma “indirecta” a una escala masiva. El informe fue enviado en una carta a la Casa Blanca.

En la misma línea, otro informe del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown, publicado el 7 de octubre de 2024, identifica tres principales vías de muertes indirectas en Gaza.

Estas son: el colapso económico y la inseguridad alimentaria, la destrucción de los servicios públicos y de la infraestructura sanitaria, y la contaminación ambiental. Los datos también revelaron la magnitud de la devastación que enfrentan 2,23 millones de personas en el territorio.

Colapso económico y alimentación: nueve de cada diez niños afectados

La ofensiva militar israelí en Gaza ha provocado un colapso económico y una inseguridad alimentaria extrema para toda la población del territorio. La seguridad alimentaria no solo implica la disponibilidad de alimentos, sino también la capacidad de las familias para comprarlos y para cuidar y alimentar a los niños pequeños, según detalla el informe Watson.

Se estima que el 90 % de la población (más de 1,9 millones de personas) ha sido desplazada y vive en refugios temporales. Este desplazamiento, caracterizado por ser rápido, caótico y repetitivo, ha sido impulsado por bombardeos intensos. Hubo días, desde el 7 de octubre de 2023, en los que la violencia militar israelí desplazó a unas 150.000 personas en cuestión de horas, de acuerdo con el informe.

Además, los bombardeos han destruido infraestructuras esenciales como empresas, bancos, instituciones educativas, redes de telecomunicaciones, carreteras y sistemas eléctricos. Para el 31 de enero de 2024, dos tercios de la fuerza laboral de Gaza estaba desempleada.

Un año después del inicio de la ofensiva israelí, la población de Gaza no tiene empleo ni acceso a dinero para adquirir alimentos, agua potable o medicamentos. Las muertes directas de cuidadores familiares también han generado un efecto dominó, dejando a mujeres, niños y bebés en situación de vulnerabilidad extrema ante la pobreza, la inseguridad alimentaria y la muerte indirecta. Según el informe, entre octubre de 2023 y enero de 2024, entre 17.000 y 18.000 niños habían perdido a uno o ambos padres, mientras que ONU Mujeres estimó que dos madres morían cada hora en Gaza.