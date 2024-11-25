En América Latina, la violencia de género sigue siendo uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, nuevos informes destacan que, a pesar de los avances legislativos en países como Chile y México, millones de mujeres continúan enfrentando violencia física, sexual y psicológica a diario, tanto en sus hogares como en sus comunidades.

En 2023, al menos 3.897 feminicidios fueron reportados en 27 países de la región, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, debido a que una gran parte de los casos no son denunciados, se estima que la cifra es considerablemente mayor.

La mayoría de estos crímenes permanecen impunes debido a factores como la desigualdad estructural, la corrupción y la falta de recursos en los sistemas judiciales.

Tasas alarmantes de feminicidios

Honduras encabeza la lista con la tasa más alta de feminicidios, alcanzando 7,2 casos por cada 100.000 mujeres, seguida por República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4). Aunque países como Chile, Haití y Guatemala reportan tasas más bajas, estas cifras no reflejan necesariamente la magnitud real del problema debido a fallas en el registro y subnotificación de casos, según ONU Mujeres.

Entre un 63% y un 76% de las mujeres en la región han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que se alinea con el promedio mundial de 736 millones de mujeres afectadas.

Movilización social y avances legislativos