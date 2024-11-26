Amina Abu Maghasib depende de un solo animal para ganarse la vida: un burro que tira del carro con el que transporta a personas en Gaza. Tras más de un año de ofensiva israelí, incesantes ataques y bloqueo de ayuda humanitaria, el enclave enfrenta una grave escasez de combustible. Ahora, los carros tirados por burros se han convertido en una de las pocas opciones de transporte disponibles para los palestinos.

"Antes de la guerra, vendía leche y yogur, y la fábrica venía a recoger la leche", cuenta Amina desde Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, mientras sostiene las riendas en una mano y un palo de goma en la otra, con el que guía su carro. "Ahora, no tengo más ingresos que los que me dan el burro y el carro", lamenta, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Antes del inicio de los ataques israelíes, los carros tirados por burros eran relativamente comunes en Gaza. Ahora, se han convertido en un medio de transporte clave para los palestinos desplazados que huyen de los ataques: se suben a estos carros, una de las únicas opciones para escapar del peligro, llevándose lo poco que pueden cargar en busca de refugio.

Así, lo que en algunas regiones parecería imposible, se ha convertido en la realidad diaria de los palestinos: estos carros se han convertido prácticamente en el único medio de transporte de Gaza. Este es el caso de Marwa Yess, que utiliza este medio para desplazarse con su familia a pesar de su alto precio.

"Pago 20 shekels (aproximadamente 5,40 dólares estadounidenses) para ir de Deir Al- Balah a Nuseirat. Es un precio exagerado, pero en estas circunstancias, todo parece razonable", explica. La distancia es de unos cinco kilómetros.

"Al inicio de la guerra me daba vergüenza subirme a un carro de este tipo, pero ahora no hay otra opción", cuenta la maestra y madre de tres hijos.

Precios en alza

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para agosto de 2024, el 43% de los animales de trabajo en Gaza —incluyendo burros, caballos y mulas— había muerto debido a la ofensiva. Apenas 2.627 de estos animales continuaban vivos.

Sentada en su carro de tablones de madera sobre un marco de metal y montado en cuatro ruedas, Amina Abu Maghasib explica que su único gasto operativo es el forraje, es decir, alimentar al animal. Sin embargo, los precios de los alimentos, tanto para personas como animales, se han disparado.

Después de cubrir los costos, Abu Maghasib logra un beneficio de 20 shekels al final del día gracias a los clientes que suben y bajan del carro en la carretera.

"Compré este burro a crédito. El primero murió durante ataques en Deir Al-Balah al ser alcanzado por metralla", relató. El nuevo burro le costó 2.500 shekels.

Abdel Misbah, un hombre de 32 años desplazado junto a su familia de 20 miembros desde la Ciudad de Gaza hacia el sur del enclave, también tuvo que cambiar su fuente de ingresos al transporte con burros.

"Antes de la guerra, vendía verduras en un carro. Ahora trabajo en repartos", comentó a AFP, lamentando que "el burro se asusta cuando los bombardeos se acercan demasiado".

Él también sufre los efectos de los precios desorbitados del forraje. "Me aseguro de alimentarlo bien, aunque el precio de un saco de cebada ha subido de tres shekels a 50 shekels", señaló.