Argentina es reconocida mundialmente por producir algunos de los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, fuera de las canchas, la disputa entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, ha sumado un nuevo capítulo: la posibilidad de que el gobierno intervenga la entidad.

Desde que asumió, Milei ha buscado que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas deportivas, inspirado en el modelo de la Premier League inglesa. Sin embargo, Tapia, al igual que los dirigentes de gran parte de los clubes que juegan en primera división, se opone a esta idea: sostiene que los clubes deben seguir siendo propiedad de sus socios y no de accionistas privados.

Ante esta disputa, el gobierno ha amenazado con intervenir la AFA debido a presuntas irregularidades en la reelección de Tapia para un tercer mandato.

En medio de este conflicto, tanto la FIFA como la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) advirtieron que cualquier intromisión del gobierno en la gestión de la AFA podría resultar en su desafiliación, lo que dejaría a sus equipos fuera de todas las competiciones internacionales.

¿Qué decía el decreto de Milei?

Javier Milei firmó en diciembre pasado un decreto que permite a los clubes de fútbol organizados como asociaciones civiles transformarse en sociedades anónimas, asegurando que habría un aumento significativo de inversiones.

El gobierno también otorgó un plazo de un año, a partir de agosto, para que las asociaciones deportivas, federaciones y confederaciones modifiquen sus estatutos y acepten esta nueva forma de organización.

El nuevo modelo es opcional, y los clubes que deseen convertirse en sociedades deportivas deberán contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros presentes en asamblea extraordinaria.

La respuesta de AFA

La AFA sostiene que sus estatutos prohíben la afiliación y participación en sus torneos de las sociedades anónimas deportivas. La entidad obtuvo una orden judicial que bloqueó el decreto, fallo que fue apelado por el gobierno y que ahora será evaluado por la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.

"Los clubes deben cumplir la función que cumplen como asociaciones civiles que son", afirmó Tapia. "Estoy convencido de que esa es su esencia. La mayoría de los clubes tienen un estatuto establecido que no debe cambiarse para convertirse en una sociedad anónima".

Luego, advirtió que, si un club decide convertirse en sociedad anónima deportiva, será desafiliado de la AFA.

¿Un modelo imperfecto?

Argentina es una renombrada productora de talento futbolístico, con Lionel Messi y Diego Maradona encabezando la lista.