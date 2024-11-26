Argentina es reconocida mundialmente por producir algunos de los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, fuera de las canchas, la disputa entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, ha sumado un nuevo capítulo: la posibilidad de que el gobierno intervenga la entidad.
Desde que asumió, Milei ha buscado que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas deportivas, inspirado en el modelo de la Premier League inglesa. Sin embargo, Tapia, al igual que los dirigentes de gran parte de los clubes que juegan en primera división, se opone a esta idea: sostiene que los clubes deben seguir siendo propiedad de sus socios y no de accionistas privados.
Ante esta disputa, el gobierno ha amenazado con intervenir la AFA debido a presuntas irregularidades en la reelección de Tapia para un tercer mandato.
En medio de este conflicto, tanto la FIFA como la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) advirtieron que cualquier intromisión del gobierno en la gestión de la AFA podría resultar en su desafiliación, lo que dejaría a sus equipos fuera de todas las competiciones internacionales.
¿Qué decía el decreto de Milei?
Javier Milei firmó en diciembre pasado un decreto que permite a los clubes de fútbol organizados como asociaciones civiles transformarse en sociedades anónimas, asegurando que habría un aumento significativo de inversiones.
El gobierno también otorgó un plazo de un año, a partir de agosto, para que las asociaciones deportivas, federaciones y confederaciones modifiquen sus estatutos y acepten esta nueva forma de organización.
El nuevo modelo es opcional, y los clubes que deseen convertirse en sociedades deportivas deberán contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros presentes en asamblea extraordinaria.
La respuesta de AFA
La AFA sostiene que sus estatutos prohíben la afiliación y participación en sus torneos de las sociedades anónimas deportivas. La entidad obtuvo una orden judicial que bloqueó el decreto, fallo que fue apelado por el gobierno y que ahora será evaluado por la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
"Los clubes deben cumplir la función que cumplen como asociaciones civiles que son", afirmó Tapia. "Estoy convencido de que esa es su esencia. La mayoría de los clubes tienen un estatuto establecido que no debe cambiarse para convertirse en una sociedad anónima".
Luego, advirtió que, si un club decide convertirse en sociedad anónima deportiva, será desafiliado de la AFA.
¿Un modelo imperfecto?
Argentina es una renombrada productora de talento futbolístico, con Lionel Messi y Diego Maradona encabezando la lista.
A pesar del éxito en el desarrollo de jóvenes jugadores, la mayoría de los clubes se ven obligados a venderlos a otros países, principalmente de Europa, para poder sostener financieramente no solo a su equipo profesional, sino también otras actividades deportivas y sociales del club.
“En el fútbol de Argentina estamos 40 años atrasados”, afirmó Guillermo Tofoni, agente de FIFA y asesor del Gobierno de Milei. “Se juega cualquier día, a cualquier hora, los torneos (formatos) cambian, la corrupción de los árbitros... Toda esta combinación genera que las cadenas de televisión no paguen lo que deben, y se crea un círculo vicioso y no virtuoso”.
Asimismo, señala que el fútbol argentino recibe menos de 100 millones de dólares al año por los derechos televisivos, una cifra muy por debajo de los miles de millones que reciben los clubes de la Premier League inglesa.
Según Tofoni, con una inversión genuina de capital privado, “los clubes podrían retener a sus jugadores hasta los 24 o 25 años y venderlos al mercado europeo cuando les convenga, no porque lo necesiten”.
¿Están los clubes dispuestos a intentarlo?
Hasta el momento, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba son los únicos clubes que se han manifestado públicamente a favor de permitir la entrada de capital privado al fútbol.
“Soy pragmático, entiendo que el fútbol es un negocio. Nos están dejando fuera del negocio. El fútbol argentino está fuera del negocio”, afirmó el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. “No tengamos miedo al crecimiento, a lo nuevo, que nos puede llevar a un lugar muy importante en el futuro”, añadió.
El exmediocampista de Argentina firmó recientemente un preacuerdo con el empresario estadounidense Foster Gillett, quien invertirá 150 millones de dólares en el club.
A su vez, el inversor estadounidense se beneficiará de futuras ventas de jugadores, la explotación comercial del nombre del estadio y los beneficios derivados de la participación en torneos internacionales. El acuerdo deberá ser avalado por los socios del “Pincha” en una asamblea extraordinaria.
La reelección de Tapia: ¿una mala noticia para Milei?
En medio de la disputa, Tapia adelantó la elección de nuevas autoridades de la AFA por un año. Siendo el único candidato, fue reelegido para un tercer mandato el pasado 17 de octubre, asegurando su continuidad en el cargo hasta 2028, un año después del final del mandato de Milei.
Por su parte, la Inspección General de Justicia, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y encargado de regular las asociaciones civiles, impugnó la reelección de Tapia y amenazó con intervenir en la AFA. Sin embargo, más tarde un tribunal de apelaciones civil ratificó su elección.
Tanto la FIFA como la CONMEBOL están siguiendo los cambios en el fútbol argentino. En comunicaciones oficiales, indicaron que solo la federación local puede establecer el marco estatutario de los clubes y advirtieron que la intervención del Estado puede ser motivo de desafiliación.
“La AFA, y solo la AFA, es, según el marco legal de FIFA, la única entidad competente para decidir, a través de sus legítimos órganos de gobierno asociativo, los aspectos relacionados con la naturaleza jurídica de los clubes afiliados a la misma”, afirmó FIFA.