El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron este lunes en Ankara. En el encuentro, dialogaron sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, así como las medidas que se pueden tomar para poner fin a la masacre en Palestina, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante la reunión, los líderes abordaron posibles acciones en la lucha contra el terrorismo. También se refirieron a la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en 2026 en Türkiye, la solidaridad de los miembros de la alianza con Ankara en el suministro de equipos para la industria de defensa, y las contribuciones de Türkiye como aliado.

El líder de Türkiye también agradeció a Rutte por sus mensajes de solidaridad tras el atentado terrorista el mes pasado en la sede de las Industrias Aeroespaciales Turcas en Ankara.

Por su parte, Rutte dijo en X que discutieron "la amenaza del terrorismo, la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio".

"En un mundo cada vez más impredecible, Türkiye hace contribuciones invaluables a la OTAN", agregó.

En la reunión en el Complejo Presidencial, que marcó la primera visita de Rutte a Türkiye desde que asumió el cargo el mes pasado, también estuvieron presentes por parte de Ankara el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, y el principal asesor presidencial, Akif Cagatay Kilic.