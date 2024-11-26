TÜRKİYE
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Presidente turco Erdogan se reúne con el secretario de la OTAN
Rutte, secretario general de la OTAN, dijo al presidente Erdogan que Türkiye es un miembro clave de la alianza, con el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa impresionante.
Presidente turco Erdogan se reúne con el secretario de la OTAN
Türkiye ha sido miembro de la OTAN desde 1952, durante más de 70 años. | Foto: AA / AA
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron este lunes en Ankara. En el encuentro, dialogaron sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, así como las medidas que se pueden tomar para poner fin a la masacre en Palestina, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante la reunión, los líderes abordaron posibles acciones en la lucha contra el terrorismo. También se refirieron a la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en 2026 en Türkiye, la solidaridad de los miembros de la alianza con Ankara en el suministro de equipos para la industria de defensa, y las contribuciones de Türkiye como aliado.

El líder de Türkiye también agradeció a Rutte por sus mensajes de solidaridad tras el atentado terrorista el mes pasado en la sede de las Industrias Aeroespaciales Turcas en Ankara.

Por su parte, Rutte dijo en X que discutieron "la amenaza del terrorismo, la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio".

"En un mundo cada vez más impredecible, Türkiye hace contribuciones invaluables a la OTAN", agregó.

En la reunión en el Complejo Presidencial, que marcó la primera visita de Rutte a Türkiye desde que asumió el cargo el mes pasado, también estuvieron presentes por parte de Ankara el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, y el principal asesor presidencial, Akif Cagatay Kilic.

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Reuniones bilaterales, visita a las Industrias Aeroespaciales de Türkiye

El ministro Hakan Fidan también mantuvo reuniones bilaterales con el jefe de la OTAN, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Rutte se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Guler.

Luego, Rutte, acompañado de su delegación, visitó la sede de las Industrias Aeroespaciales de Türkiye en la capital.

"Como parte de la visita, se llevó a cabo una importante reunión de información y consulta sobre nuestra industria de defensa con la delegación de la OTAN", dijo Haluk Gorgun, jefe de la Agencia de la Industria de Defensa, quien también estuvo presente en la reunión.

Gorgun añadió que discutieron la importancia de la "fuerte presencia de Türkiye en la OTAN, la necesidad de una cooperación sostenible en la industria de defensa con los países de la OTAN y el potencial para futuros proyectos conjuntos".

FUENTE:TRT Español y agencias
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