Las negociaciones hacia un alto el fuego entre Israel y Hezbollah parecen avanzar. Diversas fuentes han indicado que Tel Aviv respondería pronto a una propuesta presentada por EE.UU., la cual Hezbollah ha calificado como positiva. Sin embargo, el ejército israelí continúa con bombardeos indiscriminados sobre ciudades y pueblos del Líbano, dejando un rastro de muertos, heridos y edificios en ruinas.

El ejército israelí lanzó al menos 25 ataques este lunes, argumentando que los ataques estaban dirigidos a supuestos “centros del mando del Consejo Consultivo de Hezbollah” y a otros “centros de control” del grupo. Estos ocurrieron en los suburbios del Dahiye, en Beirut, y en los pueblos de Nabatiye, el Valle de la Becá, la histórica ciudad de Baalbek, informaron en un comunicado.

También durante el fin de semana llevó a cabo ataques aéreos, uno de los cuales mató al menos a 29 personas en el centro de Beirut, mientras que el domingo Hezbollah lanzó una de sus mayores salvas de cohetes hasta el momento, disparando 250 cohetes.

Al mismo tiempo que bombardea, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer aseguró el lunes que están “avanzando hacia un acuerdo, pero aún quedan algunas cuestiones por abordar", aunque no brindó más detalles.

Asimismo, una fuente cercana a las negociaciones confirmó a la agencia de noticias EFE que Israel está "más cerca que nunca" de alcanzar un acuerdo y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría aceptado "en principio" la propuesta presentada por EE.UU. y convocó al Gabinete de Seguridad para discutirla este martes por la noche.

En la misma línea, el sitio web de noticias estadounidense Axios citó a funcionarios que afirmaban que Israel y el Líbano ya han acordado los términos del alto el fuego, y esa reunión del gabinete israelí tiene como objetivo aprobar el acuerdo final.

Obstáculos y condiciones para la tregua

Las negociaciones han ganado impulso desde la semana pasada, cuando el enviado estadounidense, Amos Hochstein, reportó "progresos significativos" tras mantener reuniones en Beirut.

Aunque las negociaciones avanzan, aún no se ha alcanzado un consenso definitivo. EE.UU. confirmó este lunes que las partes estaban cerca de cerrar el acuerdo, pero que persisten algunos puntos críticos.