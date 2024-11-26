El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, al llegar a la Casa Blanca en enero, impondrá un arancel del 25% sobre los productos provenientes de México y Canadá, además de un 10% adicional sobre los aranceles ya existentes para las importaciones de China.

"El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas", escribió en sus redes sociales.

Trump explicó que la medida tiene dos objetivos principales: abordar la inmigración y combatir el tráfico ilegal de drogas. "Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país", escribió, añadiendo que “miles de personas están cruzando (desde) México y Canadá, trayendo delincuencia y drogas a niveles nunca antes vistos”.

Por otro lado, según Trump, gran parte del fentanilo que ingresa a EE.UU. proviene de China. En su opinión, Beijing no está tomando medidas suficientes ante esta problemática, por lo que anunció el arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a los productos provenientes de ese país, hasta que se frene por completo este flujo.

Las autoridades "me dijeron que pondrían su pena máxima, la muerte, para cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido haciendo esto, pero, lamentablemente, nunca lo hicieron y las drogas llegan a nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca antes vistos", dijo Trump. "Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%" además de los aranceles existentes sobre todos sus numerosos productos", advirtió.

Además, ha amenazado con aranceles de hasta el 200% a todos los automóviles provenientes de México para disuadir a los fabricantes chinos de instalarse en ese país, haciendo de la industria automotriz su principal objetivo.

Reacciones ante el anuncio de Trump

Poco después del anuncio, el Ministerio de Finanzas de México señaló que este país “es el principal socio comercial de Estados Unidos” y destacó que el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) “proporciona un marco de certidumbre para los inversionistas nacionales e internacionales".

Luego, un comunicado del Gobierno canadiense afirmó que la relación entre ambos era “equilibrada y mutuamente benéfica, sobre todo para los trabajadores estadounidenses”, y destacó que Canadá es “esencial” para el suministro energético de Estados Unidos.