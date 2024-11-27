TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Inteligencia turca captura a asesinos de un rabino y los extradita a EAU
Los sospechosos, identificados como Alimbay Tahirovic, Mahmudcan Abdurrahim y Azizbek Kamilovic, fueron detenidos tras ser señalados por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.
Inteligencia turca captura a asesinos de un rabino y los extradita a EAU
La operación encubierta fue llevada a cabo de manera discreta por las fuerzas de seguridad turcas para evitar levantar sospechas. / Foto: AA. / Others
Por Redacción
27 de noviembre de 2024

La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT, por sus siglas en turco) y las fuerzas policiales detuvieron a tres sospechosos vinculados al asesinato del rabino israelí-moldavo Tzvi Kogan, tras una operación encubierta, según informaron fuentes de la seguridad turca.

Los sospechosos fueron extraditados posteriormente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde ocurrió el crimen.

El rabino Kogan, administrador de un mercado kosher en Dubái desde 2020, fue asesinado hace dos días. Tras identificar a los responsables—tres ciudadanos de Uzbekistán—el Gobierno de los EAU solicitó la colaboración de Türkiye para localizarlos y detenerlos.

El MIT lanzó de inmediato una operación para rastrear a los sospechosos, utilizando registros de vuelos para determinar cuando viajarían a Türkiye. La operación se llevó a cabo de forma encubierta para evitar levantar sospechas.

Cuando los sospechosos aterrizaron en Estambul, las fuerzas policiales se unieron al operativo y siguieron de cerca sus movimientos, incluido su trayecto en taxi desde el aeropuerto. Para no interrumpir el proceso, los oficiales esperaron hasta que el taxi se detuviera en un control rutinario de tráfico antes de realizar la verificación de identidad.

Los sospechosos, identificados como Alimbay Tahirovic, de 28 años; Mahmudcan Abdurrahim, también de 28 años, y Azizbek Kamilovic, de 33 años, fueron detenidos tras ser señalados por las autoridades de EAU. Luego, fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos para ser juzgados por el asesinato.

RECOMENDADOS

Funcionarios turcos reiteraron el compromiso de Türkiye en la lucha contra el terrorismo y aseguraron que el país no permitirá que criminales encuentren refugio en su territorio.

EAU agradece a Türkiye

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU agradeció este martes a las autoridades turcas por su colaboración en el arresto de los sospechosos acusados del asesinato del rabino en Dubái.

En un comunicado de la agencia estatal de noticias, el ministerio agradeció a las autoridades turcas por "su cooperación en la detención de los perpetradores", sin proporcionar más detalles.

Las circunstancias de la muerte de Kogan no han sido reveladas. De momento, no está claro si las autoridades emiratíes han establecido un motivo ni tampoco dónde se encontraban los tres sospechosos cuando fueron arrestados.

FUENTE:TRT Español
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional