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Inteligencia turca captura a asesinos de un rabino y los extradita a EAU
Los sospechosos, identificados como Alimbay Tahirovic, Mahmudcan Abdurrahim y Azizbek Kamilovic, fueron detenidos tras ser señalados por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.
Inteligencia turca captura a asesinos de un rabino y los extradita a EAU
La operación encubierta fue llevada a cabo de manera discreta por las fuerzas de seguridad turcas para evitar levantar sospechas. / Foto: AA. / Others
Por Redacción

La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT, por sus siglas en turco) y las fuerzas policiales detuvieron a tres sospechosos vinculados al asesinato del rabino israelí-moldavo Tzvi Kogan, tras una operación encubierta, según informaron fuentes de la seguridad turca.

Los sospechosos fueron extraditados posteriormente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde ocurrió el crimen.

El rabino Kogan, administrador de un mercado kosher en Dubái desde 2020, fue asesinado hace dos días. Tras identificar a los responsables—tres ciudadanos de Uzbekistán—el Gobierno de los EAU solicitó la colaboración de Türkiye para localizarlos y detenerlos.

El MIT lanzó de inmediato una operación para rastrear a los sospechosos, utilizando registros de vuelos para determinar cuando viajarían a Türkiye. La operación se llevó a cabo de forma encubierta para evitar levantar sospechas.

Cuando los sospechosos aterrizaron en Estambul, las fuerzas policiales se unieron al operativo y siguieron de cerca sus movimientos, incluido su trayecto en taxi desde el aeropuerto. Para no interrumpir el proceso, los oficiales esperaron hasta que el taxi se detuviera en un control rutinario de tráfico antes de realizar la verificación de identidad.

Los sospechosos, identificados como Alimbay Tahirovic, de 28 años; Mahmudcan Abdurrahim, también de 28 años, y Azizbek Kamilovic, de 33 años, fueron detenidos tras ser señalados por las autoridades de EAU. Luego, fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos para ser juzgados por el asesinato.

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EAU agradece a Türkiye

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU agradeció este martes a las autoridades turcas por su colaboración en el arresto de los sospechosos acusados del asesinato del rabino en Dubái.

En un comunicado de la agencia estatal de noticias, el ministerio agradeció a las autoridades turcas por "su cooperación en la detención de los perpetradores", sin proporcionar más detalles.

Las circunstancias de la muerte de Kogan no han sido reveladas. De momento, no está claro si las autoridades emiratíes han establecido un motivo ni tampoco dónde se encontraban los tres sospechosos cuando fueron arrestados.

FUENTE:TRT Español
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