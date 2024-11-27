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México advierte a Trump que nuevo arancel no detendrá migración en EE.UU.
La presidenta de México, Sheinbaum, rechazó las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25%, afirmando que la medida no resuelve los problemas de migración y drogas señalados por el republicano.
México advierte a Trump que nuevo arancel no detendrá migración en EE.UU.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Scheinbaum. / Foto: EFE / Others
Por Redacción

El anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a México, resonó fuerte en el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana rechazó sus "amenazas", afirmando que esta medida económica no resolverá los problemas de migración y narcotráfico que el republicano utilizó como justificación.

“Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento económico recíproco a estos grandes desafíos”, aseguró este martes durante una conferencia de prensa.

“A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo a empresas comunes”, dijo la mandataria. En este sentido, señaló la necesidad de entablar un diálogo mutuo para evitar consecuencias graves a las economías de ambos países.

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Sheinbaum hizo estas declaraciones horas después de que Trump anunciara en sus redes sociales que, tan pronto asumiera el cargo, firmaría “todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas”.

Trump dijo que esta medida tenía dos objetivos principales: abordar la migración y combatir el tráfico ilegal de drogas, de modo que los aranceles permanecerán en vigor “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país”.

En referencia a estas Trump, Sheinbaum sostuvo que la “epidemia de fentanilo” es “un problema de consumo y de salud pública de la sociedad” estadounidense, por lo que México colabora “por razones humanitarias”. Precisó que en 2024 las autoridades del país confiscaron “toneladas” de diferentes drogas, 10.340 armas, y detuvo a 15.640 personas por delitos relacionados con el narcotráfico.

En referencia a la migración, insistió en que la estrategia debe atender las causas que llevan a las personas a dejar sus hogares.

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Finalmente, sentenció que Trump “debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas” de Estados Unidos, de donde provienen el 70% de las armas incautadas de México.

“Negociamos como iguales”

La presidenta de México también destacó que las economías de ambos países se complementan, por lo que existe una relación equitativa: “Nosotros negociamos como iguales, aquí no hay subordinación”.

“Por más que el PIB (producto interior bruto) de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos, y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos”, enfatizó.

La presidenta mexicana defendió el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se pone en riesgo si se aplican los aranceles, señalando que ha sido beneficioso para fortalecer la economía de América del Norte, que se ha consolidado como un bloque competitivo frente a otros mercados globales.

“¿Qué sentido tiene (aplicar) arancel con arancel con arancel? Cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte y lo que queremos es complementarnos”, indicó.

Además, añadió que “la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener” nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad en nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto”, manifestó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

FUENTE:TRT Español y agencias
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