Al menos 1.400 familias palestinas han sido “eliminadas por completo” en Gaza por el Ejército de Israel en poco más de un año. Esta aterradora cifra, revelada por el Ministerio de Salud del enclave, refleja la brutalidad de la ofensiva de Tel Aviv, cuyas características coinciden con las de genocidio, según la ONU.

Estas familias, integradas por un total de 5.444 personas, ya no existen: murieron bajo las bombas y los escombros.

Según el reporte de las autoridades sanitarias de Gaza, estas familias han desaparecido a lo largo de aproximadamente 7.160 ataques perpetrados por Israel.

Con tan solo dos meses de edad, Zein era el miembro más joven de la familia Al-Najjar, un apellido muy común en Palestina. Vivía junto con su familia en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, hasta que el 10 de octubre de 2023 fue exterminado junto con 18 miembros de su familia en un ataque aéreo israelí contra su hogar.

Desde el 7 de octubre, se calcula que al menos 393 que comparten con Zein el apellido de “Al Najjar” también fueron exterminados, según recoge el portal de noticias Al Jazeera.

Pero esto no es todo, ya que hay más cifras desgarradoras: otras 3.463 familias cuentan con un único sobreviviente, mientras que 2.287 han perdido a la mayoría de sus miembros.

Mientras tanto, los palestinos que sobreviven lo hacen en medio de una situación humanitaria catastrófica y en un territorio completamente devastado.

Ministro israelí pide reducir a la mitad la población de Gaza