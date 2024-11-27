Los vuelos directos entre Türkiye y Chile con Turkish Airlines comenzarán en diciembre y demuestran un gran desarrollo en las relaciones bilaterales y comerciales. Los cuatro vuelos semanales son fruto de una especial simpatía entre sus pueblos que comenzó hace casi 100 años.

A pesar de la distancia geográfica, Chile fue el primer país de América Latina en reconocer a la República de Türkiye, fundada en 1923. Este gesto fue visto en allí como una expresión concreta del valor que la nación chilena da a la independencia nacional y a la amistad entre estos países. Como resultado, en 1926, se firmó un Tratado de Amistad entre ambas naciones, el cual sentó las bases sólidas para impulsar las relaciones bilaterales, que comenzó a rendir frutos desde los '70.

A pesar de que factores como la distancia geográfica y la falta de vuelos directos limitaron las visitas mutuas de empresarios, hoy se ha registrado un aumento en las relaciones comerciales y los contactos. Las empresas han mostrado un creciente interés en los mercados recíprocos, y se han observado desarrollos positivos en este aspecto.

En 2023, Chile exportó bienes y servicios por un total de 216 millones de dólares a Türkiye, según los datos declarados en la plataforma Global Trade Analytics. Es decir, que exportó más a este país que a cualquier otro de Oriente Medio. El cual el principal producto exportado fueron nueces, con 56 millones de dólares.

Actualmente, Chile se encuentra en el puesto 82 entre los principales exportadores a Türkiye, con alrededor de 195 empresas chilenas enviando sus productos y servicios.

Cada año, en mi rol como Directora Comercial de ProChile en Türkiye, una institución pública perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, planificamos diversas actividades en Türkiye para promover los bienes y servicios chilenos.

Tenemos una estrategia a largo plazo basada en la diversificación de exportaciones y mercados de destino y uno de ellos es Türkiye donde queremos aumentar y fortalecer nuestro comercio.

Los 180 productos y servicios de Chile a Türkiye

De los 180 productos y servicios que exporta Chile anualmente a Türkiye, los macrosectores agropecuarios (particularmente frutos secos); pesca y acuicultura (particularmente aceites de pescado) y la industria de metales y productos químicos (particularmente el hierro y el nitrato de potasio) han representado más de la mitad de nuestras exportaciones durante 2023.

Industrias como la forestal y manufacturas también mostraron una variación positiva en los últimos años. Estos sectores no solo son importantes por su calidad, sino también por la innovación y las prácticas sostenibles para seguir creciendo en el ámbito global. Además, existen empresas chilenas que ofrecen servicios de tecnología e innovación para empresas de minería, agricultura, silvicultura, acuicultura y energía limpia. Tienen la experiencia, el conocimiento y un gran potencial para llevar su oferta a los mercados internacionales.

Fortalecer y diversificar: los pilares a futuro