Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, enfrenta una trágica crisis humanitaria marcada por la violencia desenfrenada de las pandillas. Esta semana, la agencia de la ONU para la migración informó que al menos 40.965 personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos diez días, en lo que se ha convertido en la ola de desplazamiento más grave de los últimos dos años.

El jefe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Haití, Gregoire Goodstein, precisó que los desplazamientos son los mayores desde que el organismo comenzó a responder a la emergencia humanitaria en 2022.

La organización estima que más de 700.000 personas se encuentran actualmente desplazadas internamente en Haití.

Ante estos datos, Goodstein subrayó que la situación no solo representa un desafío humanitario, sino también “una prueba de nuestra responsabilidad colectiva”.

Violencia generalizada y cifras alarmantes

Asimismo, al menos 150 personas murieron tras un brote de violencia desatado en la capital, Puerto Príncipe, según datos de la ONU. Esto elevó el número total de víctimas fatales a más de 4.500 en lo que va del año.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Türk advirtió que la situación en Haití sigue empeorando: “La última erupción de violencia en la capital haitiana es un presagio de que lo peor está por venir. No debe permitirse que Haití se hunda aún más en el caos”.

El epicentro de esta crisis es Puerto Príncipe, ciudad de cuatro millones de habitantes, donde el grupo de pandillas Viv Ansanm controla más del 80% de la ciudad y ha bloqueado las principales carreteras.