El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para apoyar los esfuerzos que buscan detener la brutal ofensiva de Israel en Gaza y asegurar un alto el fuego duradero, luego de más de un año de ataques que han matado a más de 44.000 palestinos.

Durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario del Partido AK este miércoles, Erdogan recibió con agrado el alto el fuego en Líbano, que entró en vigor durante la madrugada de ese día.

También condenó el derramamiento de sangre por la brutal ofensiva de Israel en Gaza, enfatizando la disposición de Türkiye a "contribuir en todos los sentidos" para poner fin a la violencia.

La tregua en Líbano, facilitada a través de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Francia, marca un avance significativo en medio de tensiones crecientes. El llamado de Erdogan subraya las preocupaciones internacionales sobre el costo humanitario de la ofensiva de Tel Aviv, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución.

Desde que lanzó su devastadora ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 44.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Erdogan destacó la necesidad de que todas las partes, en especial Tel Aviv, cumplan con sus obligaciones de garantizar la estabilidad regional.