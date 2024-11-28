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Türkiye está preparada para ayudar a un alto el fuego en Gaza, dice Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió con agrado la tregua entre Israel y Hezbollah en Líbano. Además reafirmó el compromiso de su país para detener la ofensiva en Gaza.
Türkiye está preparada para ayudar a un alto el fuego en Gaza, dice Erdogan
El presidente Erdogan condena la continua masacre en Gaza, enfatizando la disposición de Türkiye a "contribuir en todo lo posible" para poner fin a la crisis. / Foto: AA / Others
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para apoyar los esfuerzos que buscan detener la brutal ofensiva de Israel en Gaza y asegurar un alto el fuego duradero, luego de más de un año de ataques que han matado a más de 44.000 palestinos.

Durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario del Partido AK este miércoles, Erdogan recibió con agrado el alto el fuego en Líbano, que entró en vigor durante la madrugada de ese día.

También condenó el derramamiento de sangre por la brutal ofensiva de Israel en Gaza, enfatizando la disposición de Türkiye a "contribuir en todos los sentidos" para poner fin a la violencia.

La tregua en Líbano, facilitada a través de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Francia, marca un avance significativo en medio de tensiones crecientes. El llamado de Erdogan subraya las preocupaciones internacionales sobre el costo humanitario de la ofensiva de Tel Aviv, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución.

Desde que lanzó su devastadora ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 44.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Erdogan destacó la necesidad de que todas las partes, en especial Tel Aviv, cumplan con sus obligaciones de garantizar la estabilidad regional.

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Israel lanzó ataques aéreos masivos en todo el Líbano a fines de septiembre, dirigidos contra lo que describió como posiciones de Hezbollah, que en realidad se cobraron la vida de miles de civiles. El Ejército israelí también realizó una invasión terrestre el 1 de octubre.

Türkiye está "lista para apoyar la paz" en el Líbano

Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye anunció la disposición del país para brindarle al Líbano el "apoyo necesario para el establecimiento de la paz interna", horas después de que entrara en vigor la tregua con Israel.

Türkiye ha criticado duramente a Israel por su agresión contra Palestina y los países vecinos, y pidió a Tel Aviv que pague por los daños causados ​​en el Líbano. El Ministerio de Relaciones Exteriores elogió el cese de los combates y dijo que esperaba que el alto el fuego "sea permanente".

La comunidad internacional debe "ejercer presión sobre Israel para que cumpla plenamente con el alto el fuego y ofrezca reparaciones por los daños que ha causado", añadió el ministerio. También insistió en que para "la paz y la estabilidad regionales, debe declararse un alto el fuego permanente y completo en Gaza lo antes posible e Israel debe cesar sus políticas agresivas".

FUENTE:TRT Español
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