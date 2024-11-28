Con un cese del fuego recién estrenado en el Líbano, Israel y Hezbollah se están atribuyendo la victoria en un conflicto que mató a más de 3.800 personas. Aún así, los ataques israelíes continuaron el segundo día de esta tregua, cuando el ejército disparó dos proyectiles a las afueras de la ciudad de Kfarchouba, en el sur del país, reportó la Agencia Nacional de Noticias oficial.

Mientras la población desplazada empieza a regresar a sus hogares, las dos partes aseguran que triunfaron en el campo de batalla. Tel Aviv sostiene que degradó las capacidades de Hezbollah y eliminó a sus altos dirigentes. En contraste, el grupo libanés afirmó que había defendido con firmeza la invasión terrestre de Israel "en apoyo del pueblo palestino". De hecho, reivindicó su "victoria" sobre las fuerzas israelíes y aseguró que sus integrantes estaban "plenamente preparados" para contrarrestar cualquier acción futura de Tel Aviv.

Las manos de los miembros de Hezbollah “permanecerán en el gatillo, en defensa de la soberanía del Líbano", afirma el comunicado del centro de operaciones del grupo, en sus primeros comentarios públicos desde que la tregua entró en vigor este miércoles.

Por su parte, el portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el Ejército había afectado la capacidad de Hezbollah para lanzar cohetes y drones contra el país. También señaló que apuntó contra la capacidad del grupo para reabastecerse y fabricar armas. "Además nos estamos preparando para la posibilidad de volver a un combate intenso", dijo Hagari en un comunicado en video.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo eco de estos comentarios al señalar que el acuerdo de alto el fuego equivale a una victoria sobre Hezbollah. Sin embargo, las encuestas en el país sugieren que los ciudadanos están divididos sobre el acuerdo.

A lo que se suman las duras declaraciones del ministro israelí Amihai Eliyahu, que disputaron la afirmación de triunfo del Gobierno de Netanyahu. Eliyahu, de extrema derecha, cuestionó el acuerdo de tregua y sostuvo que “no es una victoria”, pues se hizo “bajo presión”. El ministro también destacó que Tel Aviv no logró derrotar a Hezbollah en el Líbano.

En declaraciones al periódico israelí Maariv este miércoles, Eliyahu criticó tanto los términos del alto el fuego como la dependencia de Tel Aviv de EE.UU. El ministro, miembro del partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), describió el acuerdo con Hezbollah como "terrible". Este partido lo lidera el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien fue el único miembro del gabinete de seguridad que votó en contra del acuerdo.

"El acuerdo no incluye muchos de los términos de los que hablamos: una zona de amortiguación y el desarme de Hezbollah", dijo Eliyahu. "El hecho de que hayamos infligido daño a Hezbollah es bueno. Si queremos garantizar nuestra seguridad a largo plazo en el norte, tenemos que tomar una decisión, y esto no es una decisión", agregó. Luego, alentando la agitación en Oriente Medio, el ministro israelí señaló: "No es una victoria. La victoria significa conquista, significa coacción".

En cuanto al papel de Estados Unidos en las negociaciones, Eliyahu no ahorró palabras al expresar su frustración y dijo: "Soy consciente de que hay presión por parte de Estados Unidos, espero que el próximo gobierno (de Donald Trump) se sienta más cómodo frente a nuestras decisiones, y espero que si hay violaciones, seamos capaces de actuar".

En ese sentido, criticó la dependencia de Israel del apoyo de Estados Unidos, incluidos los suministros militares. "Mientras dependamos de esta manera y nuestra munición venga de allí, nuestras manos y pies estarán atados", señaló.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó provisionalmente este miércoles la venta de armas por 680 millones de dólares a Israel, justo cuando el acuerdo de alto el fuego entró en vigencia en Líbano horas antes.

En la venta están incluidas municiones de precisión como kits JDAM y bombas de pequeño diámetro, según un reporte. Los funcionarios estadounidenses informaron recientemente al Congreso sobre la propuesta, un paso habitual antes de un anuncio público, informó el diario Financial Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Netanyahu había dicho el martes que el reabastecimiento de armas para Israel fue una de las tres razones principales para acordar el alto el fuego en Líbano. "No es ningún secreto que ha habido grandes retrasos en las entregas de armas y municiones", dijo. "Estos retrasos se resolverán pronto. Recibiremos suministros de armamento avanzado que mantendrán a nuestros soldados a salvo y nos darán más fuerza de ataque para completar nuestra misión”, detalló.