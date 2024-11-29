ORIENTE MEDIO
MIN DE LECTURA
Fuerzas opositoras en Siria llegan a 1 km de barrios periféricos de Alepo
Los grupos armados que luchan contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad en Siria han tomado el control de 56 pueblos y puntos en las provincias de Alepo e Idlib.
La oposición armada también se apoderó de armas pesadas, depósitos y vehículos militares / Foto: AFP / AFP
Por Redacción
29 de noviembre de 2024

Los grupos armados de la oposición en Siria que luchan contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad llegaron a 1 kilómetro de distancia de los barrios ubicados en las afueras de la ciudad de Alepo este jueves, informaron fuentes locales.

Los enfrentamientos comenzaron a primera hora de este miércoles en el occidente de la provincia de Alepo, en el área rural.

Los grupos armados tomaron el control de un total de 56 pueblos y puntos en las provincias de Alepo e Idlib.

También se apoderaron de armas pesadas, depósitos y vehículos militares pertenecientes al régimen de Assad en las zonas que ahora controlan. Muchos soldados del régimen murieron en los enfrentamientos, y los grupos armados capturaron a decenas de ellos.

Durante los últimos dos días de combates en las provincias de Alepo e Idlib, los grupos de la oposición habrían tomado el control de 400 kilómetros cuadrados del territorio.

Tras mantener los combates durante la noche, las fuerzas de la oposición se acercaron al barrio de Nueva Alepo, que se encuentra en las afueras de la ciudad.

Alrededor de 10.000 civiles que huyeron de los enfrentamientos se han refugiado en la zona rural de Idlib.

Los combates siguen intensificándose y ahora se desarrollan en el centro de Alepo.

FUENTE:TRT World
