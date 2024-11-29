Los grupos armados de la oposición en Siria que luchan contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad llegaron a 1 kilómetro de distancia de los barrios ubicados en las afueras de la ciudad de Alepo este jueves, informaron fuentes locales.

Los enfrentamientos comenzaron a primera hora de este miércoles en el occidente de la provincia de Alepo, en el área rural.

Los grupos armados tomaron el control de un total de 56 pueblos y puntos en las provincias de Alepo e Idlib.

También se apoderaron de armas pesadas, depósitos y vehículos militares pertenecientes al régimen de Assad en las zonas que ahora controlan. Muchos soldados del régimen murieron en los enfrentamientos, y los grupos armados capturaron a decenas de ellos.