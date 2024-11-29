El alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano está apenas en su tercer día y ya hay denuncias de incumplimientos. El Ejército libanés acusó a Tel Aviv este jueves de infringir la tregua múltiples veces, al perpetrar bombardeos con diversas armas y no respetar las restricciones en el espacio aéreo.

En ese contexto, dos personas resultaron heridas la mañana de este jueves tras un bombardeo que Tel Aviv lanzó contra un vehículo en Markaba, en el sur de Líbano. También se reportaron disparos de tanques israelíes en Ayta al-Shaab, Bent Jbeil, Khiam, Taybe, Wazzani y las afueras de Kfarshouba. Además, aviones de reconocimiento israelíes sobrevolaron los distritos de Tiro y Bent Jbeil la mañana del jueves.

Según las condiciones del alto el fuego, Israel retirará gradualmente sus fuerzas al sur de la Línea Azul, que marca la frontera de facto, mientras el Ejército del Líbano se despliega en el sur del país en un plazo que no exceda los 60 días.

Las fuerzas libanesas añadieron en su comunicado que vigilan de cerca estos incumplimientos en coordinación con las autoridades competentes, sin proporcionar más detalles. El cese del fuego, que entró en vigor el miércoles, suspendió más de 14 meses de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah.

La implementación del acuerdo será supervisada por Estados Unidos y Francia, aunque los detalles sobre los mecanismos de cumplimiento aún no están claros.

Netanyahu insinúa posibilidad de reanudar ofensiva en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insinuó este jueves la posibilidad de volver a una "ofensiva intensa" en Líbano si se incumple la tregua.

"Si se viola el acuerdo, escalaremos a unas hostilidades intensas", declaró Netanyahu en una entrevista con el Canal 12 de Israel. Y agregó: "Lo llamo un alto el fuego porque no he declarado el fin de la guerra".

Ahora bien, esta tregua, mediada por Estados Unidos y Francia, sigue siendo muy frágil. Muchos libaneses temen que pueda terminarse en cualquier momento, especialmente mientras las posiciones militares israelíes se mantienen cerca de la frontera.

Para quienes regresan a sus hogares devastados, el alivio de la paz se mezcla con la ansiedad de que esta podría no durar mucho. La sombra de la violencia persiste.

De hecho, Israel designó 10 pueblos en el sur de Líbano como “zonas de no retorno” por artefactos explosivos sin detonar y riesgos de seguridad. Además, los toques de queda militares en algunas áreas suman otra capa de incertidumbre para las familias desesperadas por intentar volver a sus hogares.