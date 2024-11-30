Una pena máxima de 30 años de cárcel: eso estipula la ley que la Asamblea Nacional de Venezuela acaba de aprobar para procesar a los ciudadanos que respalden o promuevan las sanciones internacionales contra el país. Se trata de una medida que el presidente Nicolás Maduro calificó de “progresista”.
"Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", sostuvo Maduro. Y añadió que la norma busca "poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector" que "se convierten en lacayos".
Bautizada como “Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista”, la norma también establece multas que podrían alcanzar el millón de euros y la inhabilitación política por 60 años. Además, la legislación extiende su alcance a quienes participen en “acciones armadas, ataques cibernéticos” o cualquier forma de agresión contra instituciones venezolanas.
La legislación califica las sanciones impuestas contra Venezuela como “crímenes de lesa humanidad”. Justamente, este tipo de medidas contra el país, implementadas principalmente por Estados Unidos, ascendieron a más de 900 solo en la última década, según datos del gobierno venezolano.
De hecho, la aprobación de la norma llega en un contexto de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Primero, Washington reconoció al candidato opositor Edumundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa.
Luego, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la semana pasada un proyecto que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con el Gobierno Maduro, al que no considera “legítimo”. El proyecto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente Biden para convertirse en ley.
Los movimientos de Estados Unidos desataron una fuerte reacción en Venezuela. El presidente Maduro calificó de "basura" el proyecto de ley de Washington, también llamado “Bolívar”, y advirtió la semana pasada que aquellos opositores que lo apoyen estarán cometiendo delitos. Por lo que deberán atenerse a "las consecuencias" judiciales.
Luego, en referencia a la ley recién aprobada en Venezuela, el mandatario destacó que si Estados Unidos "aprieta su marcha" para "tratar de hacerle daño" a Caracas, entonces su Gobierno lo hará para "hacerle bien al pueblo, proteger a la gente y fortalecer la institucionalidad".
Venezuela aprueba condecoración a militares sancionados
En paralelo a la nueva ley, la Asamblea Nacional también aprobó un proyecto que condecora a los 21 miembros del gobierno de Maduro sancionados un día antes por Estados Unidos.
Entre los sancionados se encuentran la segunda vicepresidenta del Parlamento, América Pérez; el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa. Además de varios cargos militares de diferente rango que desempeñan sus funciones en diversos departamentos del país, y directivos de otras instituciones estatales.
La ley crea la "excelentísima y alta condecoración" solicitada por Maduro y recibirá el nombre de “Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho”, en alusión a una batalla que, hace casi 200 años, "determinó el fin del imperio español en esta región".
Hasta la fecha, EE.UU. ha sancionado a más de 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país. Las sanciones, incluyen el bloqueo de toda las propiedades personales y de todo tipo de transacciones financieras con estas personas.
Venezuela dice que “centros de poder” occidentales quieren sus reservas
El Gobierno de Maduro aseguró este jueves que el "deseo más anhelado" de "centros de poder hegemónicos" de Occidente es controlar las reservas energéticas de Venezuela, aunque no dio nombres específicos.
"Cada día se despiertan con ese sueño, con ese anhelo, y se han servido de factores nacionales para intentar alcanzar ese objetivo antinacional. Es un proyecto antivenezuela", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Según la funcionaria, en el país hay un "grupo minoritario que busca la destrucción sin importar el impacto que pueda tener sobre la población entera" de Venezuela y los sectores productivos. Se trata -prosiguió- de un "sector extremista" que, con "alianzas internacionales, no renuncia a golpear" la economía en busca del "poder político".
Maria Corina Machado, acusada de “traición a la patria”
La aprobación de la nueva ley contra quienes apoyen las sanciones extranjeras coincide con la investigación que la Fiscalía de Venezuela abrió contra la líder opositora María Corina Machado. El Ministerio Público la acusa de “traición a la patria” porque “conspiró” con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar en ese país mayores sanciones.
La Fiscalía también investiga a Machado por la publicación en un sitio web del 80% de las actas electorales, que según la oposición muestra que González ganó los comicios presidenciales. Y también es investigada por "instigación a la insurrección" a la Fuerza Armada luego de las elecciones en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo.