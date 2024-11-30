Una pena máxima de 30 años de cárcel: eso estipula la ley que la Asamblea Nacional de Venezuela acaba de aprobar para procesar a los ciudadanos que respalden o promuevan las sanciones internacionales contra el país. Se trata de una medida que el presidente Nicolás Maduro calificó de “progresista”.

"Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", sostuvo Maduro. Y añadió que la norma busca "poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector" que "se convierten en lacayos".

Bautizada como “Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista”, la norma también establece multas que podrían alcanzar el millón de euros y la inhabilitación política por 60 años. Además, la legislación extiende su alcance a quienes participen en “acciones armadas, ataques cibernéticos” o cualquier forma de agresión contra instituciones venezolanas.

La legislación califica las sanciones impuestas contra Venezuela como “crímenes de lesa humanidad”. Justamente, este tipo de medidas contra el país, implementadas principalmente por Estados Unidos, ascendieron a más de 900 solo en la última década, según datos del gobierno venezolano.

De hecho, la aprobación de la norma llega en un contexto de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Primero, Washington reconoció al candidato opositor Edumundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa.

Luego, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la semana pasada un proyecto que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con el Gobierno Maduro, al que no considera “legítimo”. El proyecto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente Biden para convertirse en ley.

Los movimientos de Estados Unidos desataron una fuerte reacción en Venezuela. El presidente Maduro calificó de "basura" el proyecto de ley de Washington, también llamado “Bolívar”, y advirtió la semana pasada que aquellos opositores que lo apoyen estarán cometiendo delitos. Por lo que deberán atenerse a "las consecuencias" judiciales.

Luego, en referencia a la ley recién aprobada en Venezuela, el mandatario destacó que si Estados Unidos "aprieta su marcha" para "tratar de hacerle daño" a Caracas, entonces su Gobierno lo hará para "hacerle bien al pueblo, proteger a la gente y fortalecer la institucionalidad".

Venezuela aprueba condecoración a militares sancionados

En paralelo a la nueva ley, la Asamblea Nacional también aprobó un proyecto que condecora a los 21 miembros del gobierno de Maduro sancionados un día antes por Estados Unidos.