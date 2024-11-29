“¿Puede alguien que tenga un corazón en lugar de una piedra en su pecho permanecer en silencio ante semejante tragedia?”: con esa pregunta, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró la necesidad de un alto el fuego permanente en Oriente Medio, donde continúa el derramamiento de sangre a manos de Israel.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que “como Türkiye hemos alzado nuestras voces contra las atrocidades en Gaza desde el primer día”. Y añadió: “Estamos dispuestos a poner no sólo nuestras manos sino también todo nuestro cuerpo sobre piedra para detener el genocidio en Gaza y abrir el camino a una paz permanente”.
En esa línea destacó que “cuando vemos a niños haciendo fila durante horas bajo la lluvia y el barro, con los pies descalzos, para recibir un plato de sopa, nos duele el corazón. ¿Puede alguien que tenga un corazón en lugar de una piedra permanecer en silencio ante semejante tragedia?”.
Por eso sostuvo que “el dolor del pueblo oprimido de Gaza, Palestina y Líbano es el dolor de todos nosotros. Y así debe ser. El consentimiento a la opresión es opresión. Quienes apoyan al opresor también comparten su opresión”.
También recordó que, a lo largo de la historia, Türkiye se ha caracterizado por ser “una nación que ha abierto sus puertas de par en par a todos los que han sido sometidos a la opresión, ya sean judíos o cristianos”. Justamente, porque en la mente de la nación turca “ni se pregunta por la identidad del oprimido ni se tiene en cuenta la creencia del opresor”.
De ahí que haya resaltado el firme objetivo de que “esta locura que ha convertido nuestra región en un mar de sangre durante exactamente 420 días termine finalmente”. En referencia a las órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional emitió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, Erdogan resaltó que lo considera algo “muy importante”.
De cara al invierno que se acerca dijo que se necesita “un alto el fuego sostenible en Gaza” antes de que “las condiciones invernales se tornen más difíciles, antes de que se derrame más sangre inocente, antes de que más madres y padres lloren por sus hijos, antes de que más niños se conviertan en huérfanos, antes de que se dañe aún más la confianza en las instituciones internacionales". En resumen, continuó, “antes de que la humanidad, con sus instituciones y valores, pierda más altura”.