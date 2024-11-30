ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Grupos opositores toman control del centro de la ciudad de Alepo en Siria
El régimen de Assad atacó zonas civiles en medio de los enfrentamientos en Alepo e Idlib, donde los grupos opositores han tomado el control de 400 kilómetros cuadrados del territorio.
Grupos opositores toman control del centro de la ciudad de Alepo en Siria
Tras tres días de combates en las provincias de Alepo e Idlib, los grupos de oposición habrían tomado el control de 400 kilómetros cuadrados de territorio. Foto AA / AA
Por Redacción

Grupos opositores han logrado avanzar hasta el centro de Alepo, una de las dos ciudades más grandes de Siria, informaron fuentes locales este viernes por la noche.

Estos grupos armados avanzaron desde el oeste, y después de tres días de enfrentamientos con las fuerzas del régimen, rompieron las líneas de defensa en los ejes de Hamdaniyya, Nueva Alepo y Zahra, situados en las afueras de la ciudad, logrando ingresar al centro de esta.

Tras tres días de combates en las provincias de Alepo e Idlib, los grupos de la oposición habrían tomado el control de 400 kilómetros cuadrados del territorio.

Luego de intensos enfrentamientos nocturnos, las fuerzas opositoras avanzaron hasta las afueras de la ciudad, tomando el control de 70 localidades y puntos estratégicos.

Alrededor de 10.000 civiles que huyeron de los combates buscaron refugio en zonas rurales de Idlib, en el noroeste de Siria.

RelacionadoFuerzas opositoras en Siria llegan a 1 km de barrios periféricos de Alepo

Aseguran control sobre Saraqib

Los grupos opositores en Siria también han tomado la estratégica localidad de Saraqib, en Idlib, según fuentes locales.

RECOMENDADOS

En dos días de enfrentamientos en Idlib, las fuerzas del régimen sufrieron fuertes bajas y se retiraron de Saraqib. Ahora, la localidad está bajo control de los grupos armados opositores.

Saraqib tiene una ubicación estratégica, ya que se encuentra en la intersección de las autopistas M4, que conecta Damasco con Alepo, y M5, que une Latakia y Alepo.

Los enfrentamientos se han intensificado en las afueras de Alepo, lo que ha provocado que numerosos simpatizantes del régimen huyan hacia Damasco.

Los grupos armados también tomaron el Centro de Investigación Científica, situado en uno de los barrios periféricos de Alepo. Este lugar había sido utilizado por el régimen con fines militares y, según informes, producía barriles explosivos y baterías de artillería.

Además, tomaron control de Anadan, uno de los mayores asentamientos en las afueras de Alepo.

Hasta la mañana del viernes, también tenían control sobre aproximadamente 550 kilómetros cuadrados de territorio a lo largo de las líneas de frente de Idlib y Alepo. También capturaron numerosas aldeas y posiciones en la zona rural occidental de Alepo.

El régimen de Bashar al-Assad continúa atacando zonas civiles con armas de tierra a tierra durante los enfrentamientos en curso.

FUENTE:TRT World
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu