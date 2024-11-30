El calvario de los palestinos en Gaza empeora minuto a minuto, mientras los bombardeos se intensifican, los alimentos se agotan y las condiciones de vida se vuelven insoportables. La ONU, que ha afirmado que la ofensiva de Israel tiene características que se corresponden con genocidio, subrayó ahora que las matanzas de palestinos son “atroces e inexcusables".
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció los constantes ataques de Tel Aviv contra los palestinos, así como la crisis humanitaria que afecta a Gaza y Cisjordania ocupada, destacando que nada justifica el “castigo colectivo” en el enclave.
"La ONU continuará mostrando solidaridad con el pueblo palestino y sus derechos inalienables a vivir en paz, seguridad y dignidad", indicó.
Enfatizando las consecuencias catastróficas del conflicto, Guterres subrayó que la muerte de más de 44.363 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y la crisis humanitaria en curso son "atroces e inexcusables". En este sentido, afirmó que "nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino", mientras condenaba los ataques del 7 de octubre.
Asimismo, criticó las acciones israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada, señalando que la "expansión de los asentamientos, los desalojos, las demoliciones, la violencia de los colonos y las amenazas de anexión" agravan el "dolor y la injusticia".
El secretario general de la ONU hizo estas declaraciones durante el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este día, que se conmemora anualmente el 29 de noviembre, honra las aspiraciones palestinas de paz, justicia y autodeterminación. Fue establecido por la ONU en 1977.
Más de 100 muertos en 24 horas en el norte de Gaza
Mientras tanto, la ofensiva en Gaza, que ya lleva 421 días, sigue cobrando la vida de decenas de palestinos a diario.
Solo en 24 horas –entre la noche del jueves y la del viernes–, los ataques israelíes en el norte del enclave mataron al menos a 100 palestinos, informó la Defensa Civil.
El portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, dijo en un comunicado que 75 de las víctimas fueron asesinadas en bombardeos israelíes sobre dos casas en Beit Lahia, mientras que las demás fueron atacadas en Yabalia y otras zonas cercanas.
“El número de mártires desde el inicio de la operación militar israelí en el norte de Gaza (el 5 de octubre) ha alcanzado los 2.700 palestinos. Otros 10.000 están heridos”, precisó Basal, según la Agencia Anadolu.
Luego, describió la situación en el norte de Gaza como una "catástrofe y genocidio, sin nadie que proporcione ayuda a los civiles".
Pero más allá del asedio en el norte, en el resto del enclave las bombas no paran de impactar sobre todo tipo de edificios, incluso refugios y casas. Varios ataques perpetrados este viernes dejaron al menos 15 muertos en diferentes zonas.
Fuentes médicas dijeron a Anadolu que siete personas, incluidos tres empleados de World Central Kitchen, murieron en un bombardeo que atacó un vehículo y un grupo de civiles en Jan Yunis, en el sur de Gaza.
En la Ciudad de Gaza, siete personas murieron cuando un bombardeo aéreo atacó una casa en el barrio de Al-Rimal, según la Defensa Civil Palestina. Los equipos de rescate siguen buscando a seis personas desaparecidas que se cree están atrapadas bajo los escombros de la casa destruida.
Asimismo, testigos informaron que vehículos del ejército israelí abrieron fuego contra viviendas residenciales en la zona de Al-Saftawi, en el noroeste de Gaza, aunque se desconoce el número de víctimas.