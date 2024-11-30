El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que el aumento de armamento en las regiones de Oriente Medio y Asia-Pacífico podría llevar al mundo "al borde del abismo, con la amenaza de una guerra nuclear".

"Como nos recuerda la historia, el círculo vicioso de la carrera armamentista y la desconfianza puede llevar al mundo al borde del abismo, terminando con la amenaza de una guerra nuclear", dijo Fidan este sábado en el Foro TRT World 2024, que se celebra en Estambul.

Fidan destacó que el sistema global enfrenta dos conflictos simultáneos con repercusiones a nivel mundial, y que Türkiye se encuentra en el medio de ambos.

"La estabilidad en Oriente Medio, el Cáucaso Sur y el este del Mediterráneo, así como en el Mar Negro, es un objetivo primordial para nosotros", dijo.

Fidan indicó que el sistema internacional enfrenta desafíos políticos, militares, económicos y ambientales, destacando que, por estos motivos, la humanidad está atravesando un período geopolítico crítico.

Asimismo, indicó que la ONU, una organización creada para "mantener la paz y la seguridad internacionales", no ha cumplido con su misión.